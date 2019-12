Az idei akcióban több cipősdoboz gyűlt össze

Átadták a karácsonyi ajándékgyűjtési akció alkalmából összegyűlt cipősdobozokat Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központ karácsonyfájánál csütörtökön kora délután. Az ünnepi meglepetéseket tartalmazó dobozokat a Humánszolgáltató Központ részére továbbítják. Idén sikerült a tavalyinál jóval többet összegyűjteni.

– Óriási megtiszteltetés számunkra az, hogy ebben a nemes célban idén is közreműködhettünk – jelentette ki Zsikó Zoltán, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója. Azt is elmondta, hogy a Humánszolgáltató Központ sok gyermeknek juttatja el ezeket az ajándékcsomagokat. A program évről évre népszerűbb, folyamatosan nő az ajándékok száma. Az idei évben 465 csomagot sikerült a fa alá gyűjteni, amely 60-nal több a tavalyi mennyiségnél.

A Humánszolgáltató Központ és a Babits Mihály Kulturális Központ együttműködése hagyomány, amely Tolácziné Varga Zsuzsanna, a Humánszolgáltató Központ intézményvezetője reményei szerint folytatódni fog. December 19-e, 20-a és – ha még marad – 23-a az ajándékcsomagok továbbításának napja.

Azt is elárulta, hogy az elmúlt években jellemzően játékot, mesekönyvet, édességet (szaloncukrot) csomagolnak az adományozók. Fiúknak, lányoknak egyaránt szoktak címezni ajándékdobozokat. Vegyes szokott lenni az életkori összetétel is: csecsemőnek és tizenöt esztendős fiatalnak is küldtek már csomagot.

A kérés az volt, hogy a megajándékozni óhajtott gyermek korát és nemét tüntesse fel a cipősdobozon az adományozó, illetőleg romlandó étel, gyümölcs, gyógyszer és törékeny tárgy ne kerüljön a dobozba. Játékot, iskolai eszközt, édességet, könyvet, higiéniai eszközt lehetett küldeni.

Borítókép: Tolácziné Varga Zsuzsanna és Zsikó Zoltán az ajándékokat rejtő dobozokkal