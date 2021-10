Az influenza elleni oltás iránt is érdeklődnek

Egyre többen köhögnek, prüszkölnek az utcákon, boltokban, buszokon, amely egy újabb érv a minél szélesebb körben kiterjesztett kötelező maszkviselés mellett. Még az orvosoknak is nehézséget okoz, hogy azonnal különbséget tudjanak tenni a nátha, a megfázás és a koronavírus között. Megyei körképünkben városaink háziorvosi rendelőiben érdeklődtünk a jelenlegi helyzetről.

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

Dr. Szatmári László, a tamási Dr. Várady János rendelőintézet II. számú körzetének háziorvosa lapunknak elmondta, hogy a városban még nem tapasztaltak influenza megbetegedés miatti esetszámnövekedést. Ugyanakkor már nagy az érdeklődés az influenza elleni védőoltás iránt, amely két-három hét múlva érkezik a tamási orvosi rendelőkbe. Ismertette, hogy orvosként is nehéz különbséget tenni az influenza és a koronavírus között, amelyet a szaglás, az ízérzékelési zavar meghatározásai alapján próbálnak diagnosztizálni a pácienseknél. Azokat az influenza tünetekkel rendelkező betegeket, akiknek volt már koronavírus fertőzött a családjában, aszerint is vizsgálják – tehát a legpontosabban igyekeznek meghatározni az adott kórismét.

– Az influenza nagyon változékony, gyorsan módosul a szerkezete, a tulajdonságai, ezért mindig új oltóanyaggal készülnek a gyógyszergyárak. Mivel jó a maszkhasználati gyakorlatunk, az átoltottságunk, nagy gond nem várható – tette hozzá Dr. Szatmári László háziorvos.

Bonyhádon nagy a betegforgalom a rendelőkben. Nem csak a betegek miatt, sokan veszik fel a harmadik oltásukat, idősek és fiatalok egyaránt. A szokásos őszi megbetegedések most is jelen vannak, mint a megfázás, nátha és a torokgyulladás, de a járványhelyzet miatt különösen odafigyelnek, hogy először mindenkit telefonon kérdezzenek ki a vizsgálat előtt – mondta el lapunknak Dr. György Mária, háziorvos. A doktornő mindenkinek azt javasolja, hogy kezdjen el vitaminokat szedni és sok folyadékot fogyasszon. A maszkviselést is fontosnak tartja, amennyiben nagy közösségbe kényszerülünk menni.



– Már szeptember elejétől jelentősen emelkedett a vírusos légúti, különösen a felső légúti fertőzések száma, kimutatottan nőtt a légkörbeni koncentrációja – mondta lapunknak korábban dr. Ferk Dóra szekszárdi háziorvos. A helyzet azóta sem változott. A betegek által tapasztalt tünetek a megfázáshoz hasonlóak: bő, vizes, átlátszó orrváladék, torokfájás, fejfájás, hőemelkedés, esetleg köhögés. A háziorvos beszámolt róla, hogy idén a szokásosnál korábban lendültek támadásba a vírusok, amelyet a hosszúra nyúlt járványügyi korlátozások is okozhatnak. Az elmúlt időszakban ugyanis lecsökkent a szociális érintkezések száma, ezért nem olyan aktív a szervezet védekezőképessége, fogékonyabbak vagyunk a betegségre – véli dr. Ferk Dóra.

A háziorvos szerint egyszerűbb megfázásos tünetekkel nem szükséges azonnal orvoshoz fordulni, a patikában vény nélkül kapható, megfázások elleni szerekkel, köptetővel, orrcseppel, vitaminokkal, ha szükséges lázcsillapítóval megszűnhetnek a panaszok. Ha a tünetek súlyosbodnának, így ha a láz hirtelen 39 fok fölé kúszna, esetleg öt-hat napja tapasztalnánk hurutos, mélyről jövő köhögést, sűrű sárga orrváladékot, érdemes felkeresnünk az orvost. A súlyosbodó tünetek bakteriális, felülfertőződés gyanúját is felvetik, ez esetben a betegnek antibiotikumot írhatnak fel. Érdemes tudni, hogy légúti panaszokkal a háziorvoshoz csak előzetes, telefonos bejelentkezéssel látogathat a beteg, ugyanis a tünetek koronavírusra is utalhatnak, így az ilyen panaszokkal érkezőket elkülönítve kell fogadniuk. Fontos, hogy már a legenyhébb felső légúti panasz esetén se menjünk közösségbe.

– A felső légúti hurutos megbetegedésék időszakát éljük, ezekben a hónapokban ez teljesen megszokott – magyarázta dr. Barna Györgyi tolnai házi gyermekorvos, a város vezető háziorvosa. A szakember szerint most valósággal tombolnak a vírusok, köztük vannak hasmenést-hányást okozók, csak lázas tünetet mutatók, de a leggyakrabban – akár nagyon hosszú ideig elhúzódó – köhögéssel járó megbetegedések is. A gyermekorvos szerint a Covid-időszak tapasztalatai alapján jelentősen javítana a helyzeten a maszkviselés az intézményekben, legalább a felnőtteknél.



Beszélt arról is, hogy az óvodákat és az iskolákat csak tünetmentes gyerekek látogathatják, amit szinte lehetetlen betartani. Szerinte a betegségek lecsengő szakaszában, amikor már nincs fertőzésveszély, a gyerekeket vissza lehetne engedni a közösségekbe.



Dr. Barna Györgyi azt is elmondta, hogy napi nyolcvan-kilencven fős betegforgalomnál Covid-tesztelésre nincs idő. Így valószínűleg akad a beteg gyerekek között Covid-os is, de súlyos megbetegedéssel eddig nem találkozott.

Borítóképünkön: dr. Barna Györgyi