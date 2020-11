Az influenza elleni vakcina teljesen biztonságos

A Covid–19 járvány miatt is érdemes védekezni az influenza ellen, vallja dr. Hajdú Zoltán háziorvos.

A koronavírus elleni védekezés szempontjából is fontos lehet felvenni az influenza-védőoltást, hiszen a legyengült szervezet a veszélyesebbnek ítélt Covidra is fogékonyabb. A lapunk által megkérdezett dr. Hajdú Zoltán háziorvos egyetért a Magyar Orvosi Kamara minap megjelent felhívásával: ő maga is sürgetné azokat az intézkedéseket, amelyek akadályozzák a járvány kiteljesedését. Mint mondta, tart a meredeken emelkedő dinamikáról, és az is figyelmeztető jel, hogy milyen sokan szorulnak lélegeztetésre. Leszögezte: ezekben a napokban érdemes kerülni a tömeget és egymás hagyományos üdvözlését, vagy éppen a rokoni látogatásokat, mert már nem lehet tudni, ki covidos.

– Kérünk mindenkit, tehát nemcsak a kiemelt csoportokba tartozókat, akik eddig is megkapták az influenza elleni védőoltást, hanem mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel: ingyen megkapják – mondta Hajdú Zoltán. – Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az oltás elölt, tehát nem legyengített vírust tartalmaz. Ennek következtében betegséget nem, csak immunválaszt idéz elő – mondta a szakember, aki hozzátette: más vírus ellen ez a vakcina nyilván nem ad védettséget, ugyanakkor fontos lenne, hogy minél többen beadassák, hiszen az influenzától legyengült szervezet fogékonyabb lehet egyéb betegségekre, például a Covidra. Hajdú Zoltán azt tapasztalja, hogy egyre többen fordultak hozzá és kollégáihoz a vakcináért: sok olyan személlyel találkoznak, akik korábban nem akarták beadatni az influenza elleni vakcinát. A lakosság körülbelül hatvan százalékos átoltottságát korábban nem sikerült elérni, pedig ez lenne az ideális, szögezte le. Nem rejtette véka alá véleményét az oltásellenes hangok kapcsán sem. Mint mondta, nagyon haragszik az ilyen, világhálón hangoskodó mozgalmakra, mert rontják a lakosság esélyét a minél nagyobb immunitásra.