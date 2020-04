Az MVM Csoport Tálentum díjával ismerték el Menyhei Dávidot

Az MVM Csoport Tálentum díjával ismerték el a Paksi Atomerőmű Radioaktív Hulladékkezelési Osztályának üzemeltetésvezetőjét, Menyhei Dávidot. A fiatalember gépésztechnikusként végzett az ESZI-ben, majd gépészmérnök diplomát szerzett. Pályafutását egy mérnöki tervezőirodánál kezdte – írják róla a paksihirnok.hu oldalon. A Paksi Atomerőmű Radioaktív Hulladékkezelési Osztályára 2015-ben nyert felvételt, ahol üzemeltetésvezetőként a szilárd radioaktív hulladékok kezeléséért felel. – Ez azt jelenti, hogy a primerkörben keletkező összes szilárd radioaktív hulladék kezelését, átmeneti tárolását és végleges formába hozását intézzük – magyarázta.

Menyhei Dávid kiemelte, hogy az MVM Csoportban fontos a folyamatos innováció, ami számára is meghatározó, és az elmúlt években rendre előállt különböző újításokkal. Ennek is köszönhető, hogy munkahelyi vezetői jelölték az MVM Csoport Tálentum díjára. Az elmúlt három évben indult és díjazott volt az atomerőmű Műszaki alkotói pályázatán. Előző munkahelyén tervezőmérnökként dolgozott, gyakorlatot szerzett a 3D-tervezésben, mesterdiplomája is egy ilyen terv készítéséről szólt. Elmondta, ha egy problémakör foglalkoztatni kezdi, azon nagyon sokat gondolkodik annak érdekében, hogy megtalálja a legoptimálisabb és legköltséghatékonyabb megoldást.

Hozzátette, hogy a sikerhez ez önmagában nem elég, hiszen szükség van egy támogató csapatra és támogató vezetőkre is. – Hiába találok ki elméletben egy újítást, ha a kollégák részéről nincs meg a precíz végrehajtás. Az érdemi munka az övék, én csak az eszmei szerzője vagyok – hangsúlyozta. Azt is elárulta, hogy nagyon jó a kapcsolat közte és munkatársai között. – Olyan ez, mint egy zenekar. Minden hangszer másként szól, de együtt adják meg azt az ütemet és hangzást, ami tökéletes zeneművé alakul. Az egyiknek alkalmazkodni kell a másikhoz, mert egy kottából játszunk – mondta.

Menyhei Dávid személyi edzőként is dolgozik. A sport mindig meghatározó volt az életében, négy éve pedig elkötelezte magát a testépítés mellett. Két éve az öccsével részt vettek a Natural Testépítő Európa-bajnokságon, ahol negyedik helyezést ért el, és célja, hogy eljusson a Natural Testépítő Olimpiára.