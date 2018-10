Az ókor óta íródik a hangszer története

Orgonatörténeti érdekességeket hallhattak az érdeklődők a bogyiszlói református templomban. A Templomok Éjszakájához kapcsolódó programon Dancs Edina tartott előadást.

A hangszerek királynője, vagyis az orgona adta a Templomok éjszakája bogyiszlói programjának témáját. A falu református templomában Lozsányi Tamás és Lozsányi Soma szólaltatták meg a hangszert, illetve Dancs Edina tartott orgonatörténeti előadást. A hangszer múltja egészen az ókorig nyúlik vissza, és a víziorgona, vagy más néven hidraulisz minden bizonnyal a legkorábbi hangszer, amelyen billentyűzet segítségével lehetett játszani. A római birodalomban elsősorban színházi előadások, cirkuszi játékok zenei kíséretéhez használták, és a császárság korától kezdve házi hangszerként is elterjedt. Kétféle orgona volt használatban: a víziorgona és a légfújtatós orgona. Dancs Edina elmondta, hogy hazánkban található a világ egyetlen, viszonylag épen maradt antik orgonája, amelyet Aquincumban, Óbudán találtak.

Bár az őskeresztényeknek nem volt szükségük orgonára, és az egyházatyák is sokáig idegenkedtek tőle, az orgona mégis a templomok meghatározó hangszere lett. Ennek oka, hogy az ókorban részben szórakoztató hangszer, részben pedig a császári bevonulások kísérő hangszere volt, így akkor is megszólaltatták, ha a császár egyházi szertartáson vett részt. A császári rituális szokások fokozatosan átmentek a liturgiába, és az orgona is rituális hangszer lett.

A reformátorok közül a zenekedvelő Luther Mártont nem zavarta az impozáns hangszer, Zwingli Ulrich viszont egyenesen kidobatta a templomból, mondván, az teljesen elvonja a figyelmet az igehirdetésről. Kálvin János nem tartotta feltétlen szükségesnek, de nem is tekintette ellenségnek ezt a hangszert, így végül megmaradt, és továbbterjedt a protestáns gyülekezetekben.

Dancs Edina beszélt hazánk leghíresebb orgonaépítő mesteréről, Angster Józsefről is, aki mintegy nyolcszáz orgonát épített. A bogyiszlói református templomban szintén egy Angster orgona szolgál.

Pozitívak a visszajelzések Bogyiszlón negyedik alkalommal rendeztek programot a Templomok éjszakájához kapcsolódóan. Dancs Róbert lelkipásztor elmondta, hogy az első két alkalommal a református templom volt a helyszín, aztán a katolikus testvérek voltak a házigazdák, és most ismét a református egyházközség volt a szervező az önkormányzattal közösen. Az előadás azonban nem kizárólag a református gyülekezetnek szólt – hangsúlyozta a lelkipásztor. Az érdeklődők részéről pozitív visszajelzések érkeztek az előadással kapcsolatban.