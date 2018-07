Az öreg vízitúrázók találkozóján is csak egy zuhanyzó lesz

Közel negyedszázada irányítja Gaál László az országos ifjúsági flottához tartozó szekszárdi flottilla munkáját. Vízitúrákat szerveznek és vízitúrázókat fogadnak a Sió torkolati műnél lévő bázisukon. Nagy problémájuk, hogy csak egy zuhanyzó áll a vendégek rendelkezésére.

Az országos szervezet, a Magyar Gyermek és Ifjúsági Flotta tagja a szekszárdi egyesület, a Clark Ádám Flottilla. Ennek az elnöke már 24 éve Gaál László, aki sokat tett azért, hogy mára viszonylag konszolidált körülmények között működhetnek. Van 38 aktív tagjuk, fiatalok, és egykori fiatalok, akik már a gyermekeiket is hozzák a rendezvényekre, melyek nemcsak vízitúrák. Előadásokat is szerveznek, gyalogos és kerékpáros kirándulásokat és szemétszedési, vízparttisztítási akciókban is részt vesznek. Bázisuk annak a zsiliprendszernek a tőszomszédságában található, ahol a Dunába ömlő Sió vízszintjét szabályozzák. Ideérkezik az a mocsok, ami a százhúsz kilométer hosszú csatorna felsőbb szakaszain a vízbe kerül. S azt is összegyűjtik a természetféltő flottillások, amit helyben hagynak szanaszét a kirándulók és a horgászok: PET-palackok, csalis- és sörösdobozok, nejlonzacskók és papírzsebkendők, mázsaszámra.

A flottillát működtető közhasznú egyesület sok támogatást kap. Olykor nem is anyagit, hanem fát, festéket a hajók javításához, illetve termet, elhelyezési lehetőséget a programokhoz, a közösségi élethez. Télen a szekszárdi önkormányzat hozzájárulásával, a Babits Mihály Kulturális Központban tartják összejöveteleiket, nyáron a Sió torkolati műnél, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság és a bogyiszlói önkormányzat jóvoltából. (Mert az már Bogyiszló közigazgatási területéhez tartozik.) Jelenleg két ötös és három négyes kenuval rendelkeznek, továbbá két kétpárevezős és egy egypárevezős csónakkal, valamint egy kísérőhajóval.

A belépő tagokat megtanítják – ha még nem tudnak – úszni, evezni, kormányozni és vízből menteni. Hajózástörténeti és természetismereti előadásokat is tartanak nekik. Ehhez rengeteg segédeszköz áll rendelkezésükre a vízparti bázisukon: makettek – a vikingek vízi járműveitől a modern csatahajókig –, festménysorozat a Gemenc állatvilágáról, könyvek, transzparensek. Természetesen tesznek vízitúrákat és fogadnak vízitúrázókat. Ez utóbbival van némi probléma: közösségi épületükben mindössze egy zuhanyzó áll az érkezők rendelkezésére. A vizesblokk bővítése nagy vágya az egyesületnek. Most szeptemberben is kínos lesz a helyzet. A Clark Ádám Flottilla szervezi ugyanis az öreg vízitúrázók találkozóját.

A hagyományápolást is fontosnak tartják. Tavaly emlékoszlopot állítottak az elhunyt vízitúrázók tiszteletére. Vörös Ákos fafaragó művét szerencsére nem helyi esemény ihlette. Gaál László örömmel mondja, hogy a szekszárdi egyesület működése során még semmilyen vízi baleset nem történt.