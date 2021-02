Az összefogás ereje lehet a siker záloga Németkéren

A 2021-es év Németkér számára munkával teli lesz. Horváthné Gál Erika polgármester szerint a tervek megvalósításához összefogásra, nagyon precíz, gondos időbeosztásra és tervezésre lesz szükség.

Az idei évben is sok fejlesztés vár Németkérre, melyek a vezetés reményei szerint még ebben az évben be is fejeződnek. Egyes kivitelezések biztosan megvalósulnak, és vannak, amelyekre még pályáznak.

– Hasonló lendülettel dolgoztunk az elmúlt évben is, és reméljük, hogy ez a kitartás az idei évre is meglesz ahhoz, hogy az elképzeléseinket sikerüljön megvalósítani. A világban uralkodó sok-sok nehézség mellett azért igyekszünk tenni a dolgunkat, hogy a településünk minél komfortosabb, minél élhetőbb és minél vonzóbb legyen a már itt lakók, de a majdan ideköltözők számára is – emelte ki Horváthné Gál Erika.

Németkéren tavaly kezdődött, az idén pedig befejeződik az a fejlesztés, miszerint a település hat közterületi pontján helyeznek el wifihozzáféréseket. Ezzel szinte a település egészét lefedik internetkapcsolattal, köztük a két játszótéren, a sportpályán és környékén, a művelődési háznál és a buszmegállókban.

A polgármester kiemelte, remélik, hogy ezzel is támogatják és segítik azokat, akiknek a buszra várva vagy az utcán sétálva sürgős dolgot kell elintézniük, vagy akár éppen csak rá akarnak tekinteni a leveleikre.

A községben folytatódik a csapadékvíz-elvezetési projekt, illetve a Rákóczi utcában korábban megpályázott járdafelújítás, melyek komoly beruházások.

Az óvodaudvar fejlesztésére is nyertek támogatást, az idei évben ezt meg is valósítják. 2021-ben még szeretnék energetikai szempontból racionalizálni a sportklubot az elnyert támogatásból. Kerékpárút kialakítására is sikerrel pályáztak, a bicikliseknek szánt sávot három utcában is kialakítják.

Egy ikerházban két szolgálati lakás is található, az egyik felújítására már nyertek támogatást, a másik felújítására idén újra pályázni próbálnak.

– Ezek azok a projektek, melyek már biztosan megvalósulnak, azonban elképzeléseink között sok más terv is szerepel az idei évre, melyeket meg fogunk pályázni. Az egyik ilyen egy billenőplatós teherautó beszerzése, melyre nagy szükségünk lenne a település karbantartása szempontjából. Az orvosi rendelőnk ugyan nem öreg épület, de vannak apró javítani, felújítani való dolgok. A hivatalunk épületét is energetikailag szeretnénk korszerűsíteni, belső felújítást végezni, akadálymentesíteni és egy darálékos kazánnal ellátni.

Terveink között szerepel, hogy a fiataloknak klubéletet indítunk be a művelődési házban és szeretnénk nekik játékberendezéseket is beszerezni – folytatta a tervek felsorolását a község vezetője.

– Településkarbantartó gépeket is szeretnénk vásárolni még az idén, ezt a beadványunkat azonban már kétszer elutasították, de próbálkozunk újra. Ezenkívül tizenegy éves lesz a szippantós autónk, már nagyon elöregedett, és nagyon nagy feladat, hogy egy újat vásároljunk – szögezte le Horváthné Gál Erika.

– Saját forrásból ilyen fejlesztéseket nincs lehetőségünk megvalósítani, figyeljük a pályázatokat, keressük a lehetőséget. Építési telkek kialakítására is nyújtunk be pályázatot, amennyiben lesz ilyen kiírás. A szennyvíztelepünkön megtermelt energia­növény már két önkormányzati épületben biztosítja a fűtőanyagot, szándékunkban áll több épületre kiterjeszteni ezt a lehetőséget – mondta.

– Ezen felül, a szennyvíztelepen képződött száraz iszapot kívánjuk megfelelő eljárással komposztálni a zöldtárolóban lévő hulladékunkkal, amihez speciális gépekre is szükségünk lenne a feldogozás és csomagolás fázisában, majd lakossági és mezőgazdasági hasznosításra kínálni. Természetesen ez már egy hosszabb távlatú terv része – tájékoztatta lapunkat a polgármester.

Borítóképünkön: a fiatalok életkezdését szolgáló lakásokat mutatta meg Horváthné Gál Erika