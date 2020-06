Az Összetartozás tüze égett sok településen

Az Összetartozás tüze égett csütörtökön a világ számos pontján (így megyénkben is): hetvennégy országban, több mint 2500 településen gyújtottak tüzet egyszerre, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor. Van, ahol egy-egy gyertyaláng, másutt nagyobb máglya lobbant fel, de a cél mindenütt azonos volt, ezzel is megmutatni a magyarság határokon átívelő összetartozását. Mécsesek égtek csütörtökön este Szekszárdon is, a Béla király téren az Országzászlónál, ezzel kifejezve az évszázados bánaton és fájdalmon túl az összetartozás tényét és reményét. A gyertyagyújtást Csötönyi László, az ÉSZ képviselője kezdeményezte.

A centenárium alkalmából Majoson is meggyújtották az őrtüzet június 4-én este. Mint azt Pap Domokos, a szervező Majosi Székely Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség és hazai társszervezete kezdeményezéséhez csatlakozva gyújtották meg a máglyát 20 óra 20 perckor. A tüzet mintegy százan állták körbe, az egyesületük tagjai, valamint több településről érkezett vendégeik, csatlakozni vágyók. Alább megtekinthető Kajtár János videója az eseményről.

Kismányokon – egy helyi vállalkozó jóvoltából – a művelődési ház melletti téren kettős keresztet állítottak mementóul a száz évvel ezelőtt történteknek – mondta el Bőte István polgármester. A harangszó, és a polgármesteri beszéd után Aradi András evangélikus esperes áldotta meg, valamint Bagi Sándor szentelte fel a keresztet. Megkondult a harang délután fél ötkor Kakasdon is, ahol a veszélyhelyzet okozta bizonytalanság miatt lényegében az utolsó pillanatban, belső késztetésre, szerdán döntöttek úgy, hogy mégis tartanak megemlékezést. Az ünnepség a késői szervezés ellenére méltóságteljes volt. A nemrégiben felújított belaci kápolnánál Schellné Simcsik Orsolya polgármester és Sebestyén Lajos mondott beszédet. A Sebestyén Ádám Székely Társulat énekelt, Varga János verset mondott.

Hőgyészen a trianoni emlékműnél helyezték el a megemlékezés virágait, majd délután fél ötkor az első világháborút lezáró trianoni egyezmény aláírásának időpontjában száz másodpercre megkondult Hőgyész harangja – számolt be Máté Szabolcs polgármester.

