Az összetartozást erősíti a diákokban a paksi olvasótábor

Elkezdődött a XXVI. Határon túli magyar középiskolások olvasótábora, amely az elmúlt évekhez hasonlóan idén is rendkívül tartalmas programot nyújt a résztvevőknek.

– A Sándorok tábora az idei. A fő irodalmi témát Márai Sándor, Weöres Sándor és Kányádi Sándor művei adják – mondta Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ vezetője a XXVI. Határon túli magyar középiskolások olvasótáboráról. A program vasárnap kezdődött, amikor is megérkeztek a diákok a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből. Összesen 42 fiatal, köztük néhány Tolna megyei is, hiszen az ő részvételüket is fontosnak tartják a szervezők.

Hétfőn sárkányhajózás szolgálta a csapatépítést a Duna paksi szakaszán, majd az óvárosban tettek sétát a táborozók, amit várostörténeti vetélkedő is színesített. A program hivatalos megnyitóját kedden tartották, ahol Szabó Péter polgármester köszöntötte a diákokat, majd dr. Fűzfa Balázs irodalomtörténész, az ELTE Savaria Egyetemi Központ docensének előadását hallgathatták meg. Ma Dallos Szilvia, a Telepaks Médiacentrum főszerkesztője az újságírásról beszél a fiataloknak, este pedig a Vida Zsolt által vezetett Paksi Amatőr Színjátszók előadását tekinthetik meg. Csütörtökön Kisszékelybe kirándulnak, ahol Lázár Ervin nyomába erednek, aki ideje jelentős részét töltötte a faluban.

Tóth Judit, az Energetikai Szakgimnázium pedagógusa Márai Sándorról tart nekik ott előadást. Este egy újabb paksi kötődésű társaság, a Pagony együttes ad koncertet a táborozóknak. Pénteken kortárs költők, Kemény Zsófi és Fekete Richárd érkeznek a fiatalokhoz, Lampert Marianna, a Paksi Közművelődési Kht. Könyvtárának vezetője pedig a kreatív írásról beszél majd nekik. Az evangélikus templomban vasárnap az istentisztelet előtt, 9.45-től adnak műsort a diákok, míg hétfőn a tábor helyszínén, a Cseresznyésben, a Cseresznyéskert Erdei Iskolában várják az érdeklődőket táborzáró gálájukkal.

A Csengey Dénes Kulturális Központ által szervezett tábor megvalósításához az önkormányzat nyújtott támogatást, illetve az Atomerőmű Sport Egyesület és a Demeter Egyesület biztosított segítséget.

A magyar nyelv összeköt bennünket

„Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv.” Kányádi Sándor ezen idézetét választották a XXVI. Határon túli magyar középiskolások olvasótáborának mottójául. – Bárhol legyünk a világon, az édesanyánktól tanult nyelv kapaszkodót jelent. Kányádi, Márai és Weöres Sándor személye is igazolja ezt – mondta Tell Edit. Dr. Fűzfa Balázs előadását felidézve pedig hozzátette, hogy nem csak a magyar nyelv köt össze bennünket, hanem az a csend is, amikor együtt gondolkodunk, hiszen ezt is magyarul tesszük.

A korábbi évekhez hasonlóan különböző szekciókban folyik a munka a táborban: irodalom, újságírás, film, dráma és zene. Idén is készül film a tábori történésekről, illetve kiadják a tábori újságot, a Visszhangot, amely szintén a hét történéseit összegzi.

A tábort Gutai István, a Pákolitz István Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója hívta életre huszonhat évvel ez előtt, a szervezés ma már a Csengey Dénes Kulturális Központ kollektívájának érdeme.