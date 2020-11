Az őszi-téli időszak a belső felújítási munkáknak kedvez

A november már a fürdőszoba-felújítások, a ház belső tereinek festésére alkalmas időszak a családoknak. Már érdemes készülniük a jövő év elején életbe lépő otthonfelújítási támogatásra is, amely során a legalább egy gyermeket nevelő családok otthonának felújítási költségeinek felét átvállalja az állam, legfeljebb hárommillió forintig.

Dr. Németh Zoltán, a paksi Új Ház Centrum tulajdonosa lapunknak elmondta: a téli időszakban a nagy építkezések külső munkálatai lelassulnak, érdemes ebben az időszakban a házak, lakások belső tereinek felújítására koncentrálni. A kivitelezők is rendszerint több szabad kapacitással rendelkeznek a tél beköszöntével.

A belső terek kialakításánál és felújításánál fontos a tervezés. Érdemes szakértőktől tájékozódni a témában anyaghasználat és dizájn tekintetében is. A meleg- és hidegburkolatok cseréje, a fürdőszoba-felújítások, a festés és tapétázás a legjellemzőbb ebben az időszakban. A festőkkel például érdemes előzetesen konzultálni a megfelelő festéktípus kiválasztása miatt. A különböző fényforrások segítségével pedig a belső terek még hangulatosabbá tehetők.

Amelyre mindenki készül, az az otthonfelújítási támogatás: ha valaki 2021. január 1-je után felújításba kezd, és gyűjti a számlákat, költségeinek felét az állam visszautalja neki, legfeljebb hárommillió forintot. Ez vonatkozik az anyagbeszerzésre és a munkaerőköltségre is. Valamint, a családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő gyermekes családoknak sem az új, sem a használt lakás vásárlása után nem kell illetéket fizetniük jövő év január elsejétől.

Sőt, a lakás és ház vásárlásnál felmerülő közjegyzői díjak maximalizálásával is sokat megtakaríthatnak a családok a program keretén belül. Az új építésű ingatlanokat ismét ötszázalékos áfa terheli majd huszonhét százalék helyett. A kormány a többgenerációs otthonok létrehozását is támogatja. Dr. Németh Zoltán elmondta, hogy a bekövetkező változások a cégeket is érintik. Az Új Ház Centrumban szakértő munkatárs segít majd eligazodni a vásárlóknak a hamarosan életbe lépő szabályok értelmezésében és használatában.

Borítóképünk illusztráció