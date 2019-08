Az öt éves kisfiú az állatorvosok munkájába nyert betekintést

Az öt éves Gruber Dani azzal a kéréssel fordult szerkesztőségünkhöz, hogy szeretné megismerni az állatorvosok munkáját. Segítettünk neki ebben, tegnap egy cica és egy kutya vizsgálatának is szemtanúja lehetett.

„Gruber Dániel vagyok. Öt éves, óvodás. A jelem az oviban a Holdacska. Kívánságom, hogy szeretném megismerni egy állatorvos munkáját.” Ez az üzenet érkezett nemrégiben a Tolnai Népújság és hírportálunk, a Teol.hu felhívására, amelynek igyekeztünk eleget tenni. Ebben dr. Tolnai Kata volt a segítségünkre, aki megmutatta Daninak, mit is csinál egy állatorvos.

Az iregszemcsei kisfiú az édesanyjával, Balogh Krisztinával érkezett a szekszárdi rendelőbe, ahol Dani eleinte egy kissé megilletődve figyelte, mi minden történik. Mint kiderült, amikor megérkeztek, egy cseppet meglepte a szomszédban zajló felújítás, mert azt hitte, az állatorvos munkája jár ekkora zajjal. Aztán kiderült, hogy erről szó sincs, a rendelőben a legnagyobb hanghatást egy kezelésre váró macska nyávogása jelentette, aki nehezen tűrte a hordozó bezártságát. Ő volt Kandi, a kandúr, aki börtönéből szabadulva hősiesen tűrte a beavatkozásokat. Dani láthatta, ahogy a doktornő megvizsgálja a cica fülét, száját, hasát, és mindeközben egy kullancsot is talált a „gyalogszőrös” bundájában, így a kisfiú az eltávolításnak is szemtanúja lehetett. A vizsgálatot oltások beadása követte. Kandi a macskákat veszélyeztető fertőzések, illetve veszettség ellen kapott védelmet, valamint a féreghajtásáról is gondoskodtak, így rövidesen ismét a hordozóba kényszerült, és újfent nyávogva, de egészségesen távozhatott a gazdijával.

Utána Kiri, a fiatal keverék kutyus következett. Az állattól vért vettek, hogy kiszűrjék a szívférgességet, és az eredmény szerencsére negatív lett. A vérvételt látva a kisfiú egy kicsit ugyan megszeppent, de aztán egyre nagyobb érdeklődéssel figyelte a következő lépéseket. A doktornő megmutatta neki, milyen chipet szoktat beültetni az állatokba, Kiriben le is olvasta azt, és elmondta, hogy a kutyák esetében kötelező a chip. Kiemelte, hogy nagyon sok négylábú ennek köszönheti a hazatérését, hiszen az alapján be tudják azonosítani a gazdit, így ha a kutyus elveszne, akkor is megtalálják, kihez tartozik.

Dani a különböző eszközöket is megismerhette. A doktornő megmutatta neki, mivel távolítják el az állatokból például a toklászt, illetve a foghúzáshoz használt eszközöket, a műtő felszereléseit és azok sterilizálását is bemutatta. Az ultrahangos készülék működése zárta a sort, és a monitoron látható képet nemcsak Dani, hanem a rendkívül együttműködő Kiri is szájtátva nézte, így végül a kisfiú és a kutyus is élményekkel feltöltődve térhetett haza.

A látogatás végén Dani elárulta, hogy a műtőben látottak tetszettek neki a legjobban, az élményre pedig még sok minden emlékeztetni fogja. A sapijába például kapott néhány öltést, így azt is láthatta, egy műtét során hogyan varrnak az állatorvosok. De kapott kicsi, közepes, nagy, sőt, még óriási fecskendőt is, és már a rendelőben biztosította róla az anyukáját, hogy jó sok vizet fog vele spriccelni. Az ajándékok között volt még szájmaszk, vérvételi cső, valamint matricák közül is választott magának Dani.

Az édesanyja elmondta, hogy a lakhelyükön, Iregszemcsén a kisfiúról sokan tudják, hogy szereti az állatokat. Kicsiket és nagyokat egyaránt, ezért az ólak lakóit is szívesen figyeli, amire gyakran van lehetősége a faluban. Az anyukától azt is megtudtuk, hogy otthon tyúkokat tartanak, kutyájuk van és néhány „félpanziós” macskájuk, akik étkezni járnak haza. Balogh Krisztina bízik benne, hogy a sok élményből töltekezve a kisfia ezentúl még bátrabb lesz, ha orvoshoz mennek, ha vért vesznek tőle, Dani ugyanis koraszülöttként jött a világra, emiatt sok vizsgálaton van már túl.