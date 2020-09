Az ötvenedik évfordulón huszonhárom elismerést adtak át

Szeptember 4-én, Dombóvár várossá nyilvánításának 50. jubileumi ünnepségén került sor a városi elismerések átadására, amelyekről még a február végi testületi ülésen döntött a település vezetése.

A jeles alkalmon id. dr. Lomnici Zoltán a legfelsőbb bíróság volt elnöke a múltat egy ötven évvel ezelőtt készült rádióadás felelevenítésével idézte meg, mely Dombóvár várossá avatása kapcsán hangzott el a Reggeli Krónikában. Ezzel hozta közelebb a kort a résztvevők, köztük több rangos vendég számára, akik elfogadták Pintér Szilárd polgármester meghívását a jubileumi ünnepségre – mint arról korábban beszámoltunk.

Dr. Orbán Balázs miniszterhelyettes a múlt eseményei közül kiemelte, hogy nagy jelentőséggel bír nem csak a város, hanem az egész térség életében, hogy Werbőczy többek között itt alkotta meg a Tripartitumot, a magyar szokásjog meghatározó gyűjteményét. Az októberi választások tükrében elmondta, hogy a változás jelei már megmutatkoznak, hiszen béke és együttműködés jellemzi a települést. A megyei és országos vezetés támogatását élvezi az új városvezetés, ennek kézzelfogható példája, hogy kormányzati döntés született a sport és szabadidős centrum megvalósításáról, elindult az új mentőállomás felújításának folyamata és a héten százmillió forint rendkívüli önkormányzati támogatás realizálódott a város számláján az előző testület által felhalmozott adósságok rendezésére.

A dombóvári nemzetiségi önkormányzatok elismeréseit is rendhagyó módon, a gálán első alkalommal adták át. A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Máté Mihály-díját idén Kalocsáné Oláh Erika, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény munkatársa vehette át. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Dr. Josef Keller-díjjal Bóvári Ágnes nyugdíjas óvónőt, volt óvodavezetőt és dr. Farkas Szabó Andrást, a dombóvári Önkormányzati Hivatal köztisztviselőjét jutalmazta. Az „Emlékgyűrű a dombóvári német nemzetiségért” elnevezésű kitüntetést Kohner János és Frucht Ferenc vehették át. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Franjo Vlasic-díjat a 2016-ban elhunyt író, etnográfus, szociológus, néprajzkutató és történész néhai Frankovics Györgynek és Győrvári Gábor Zoltánnak, a pécsi Miroslav Krleza Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium igazgatójának adományozták.

Szintén először adták át a városi gálán az „Év Kistérségi Rendőre” kitüntetést, amelyet a Dombóvári járás valamennyi önkormányzatának együttműködésén alapuló Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás részéről adott át Molnár Zoltán címzetes rendőr főtörzszászlósnak Pintér Szilárd, a társulás elnöke.

A rangos eseményen került sor egy-egy, a város rendvédelmi, illetve katasztrófavédelmi egységében dolgozó személy kiemelkedő munkájának elismerésére. A felettesei javaslata alapján Dombóvár Közbiztonságáért oklevelet vehetett át Végh Lajos rendőr ezredes, aki hat éven keresztül volt a Dombóvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetője, valamint a Dombóvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó Ozorai Csaba Gábor címzetes tűzoltó főtörzsőrmester.

Dombóvár képviselő-testülete a város társadalmi, tudományos, kulturális, művészeti, közoktatási, sport- és gazdasági életében elért kimagasló érdemek, és rangos életművek elismerésére városi kitüntető díjakat alapított. Az elismeréseket minden évben az ünnepi gálán, a város születésnapján vehetik át az arra érdemesek.

A Dr. Péter Gyula-díj a tanulmányokban kimagasló eredményeket felmutató fiatalnak vagy fiatalokból álló csoportnak adományozható. A 2020. évi egyik díjazott Klenota Nóra, aki az Eszterházy Miklós Szakképző Iskolában végzett pincérként, a Szakma Kiváló Tanulója elismerés birtokosa, valamint Esterházy Nívó Díjas, továbbá Pacskó Bence Zoltán az Apáczai Csere János Technikum és Kollégium tanulója, aki nem egy programozási nyelvet autodidakta módon sajátított el, szabadidejében jelenleg is programokat tervez és fejleszt. Az általa készített szoftverek letölthetőek mobilapplikációs portálokról.

A Buzánszky Jenő-díj kiemelkedő sporteredményt elérő fiatalnak vagy Dombóvár színeiben versenyző, többségében fiatalokból álló csapatnak adományozható. Az Aranycsapat tagjáról elnevezett kitüntetések átadásában ifj. Buzánszky Jenő is közreműködött. Az egyik díjazott Halmai Petra, aki jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban tanul, a Florida Gulf Coast University pszichológia szakos sportösztöndíjas hallgatója. Az elismerést édesapja vette át. Petrát ötször választották meg Tolna megye legjobb úszónőjének, de Kaposvár legjobb női sportolója címmel is büszkélkedhet. Eddig öt konferencia bajnoki címmel rendelkezik, emellett kiemelkedő országos és nemzetközi eredményekkel is büszkélkedhet, tavaly a rövidtávú felnőtt úszóbajnokságon 200 méteres mellúszásban aranyérmet szerzett. Petra édesapjának Rózsa Norbert olimpiai bajnok is gratulált, aki szintén jelen volt a városi gálán.

Farkas Bence a Tolna Megyei Szakképzési Centrum Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégium tanulója vehette át a másik díjat. Sprinterként kitartó munkájával, szorgalmával és tehetségével az évek során egyre jobb eredményeket ért el, sikereivel már nem kevés dicsőséget szerzett iskolájának és a városnak. Idén januárban a bécsi fedett pályás nemzetközi verseny felnőtt mezőnyében 200 méteren ért el első helyezést.

Az Ambrus Sándor-díj Dombóvár kulturális életében értéket teremtő, vagy jelentős elismerést kiváltó eredményt felmutató fiatalnak, fiatalokból álló művészeti együttesnek, csoportnak adományozható.

Az előadó- és zeneművészet terén kifejtett teljesítményének köszönhetően az elismerést 2020-ban Bíró Dávid kapta, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium rendkívül sokoldalú és tehetséges tanulója. 2017-ben az Illyés Gyula Szavalóversenyen ért el első helyezést, 2018-ban pedig szintén ő lett a legjobb az Eötvös József Kárpát-medencei középiskolai szónokverseny megyei döntőjében. A tanulás mellett a sportot és a zenét sem hanyagolja. Atletizál, a sportágban országos diákolimpiai helyezésekkel rendelkezik. Kiválóan játszik vadászkürtön. A díját tanára, Kerekes Béla vette át.

A dombóvári képviselő-testület 2020-ban összesen hat személynek ítélte meg a Díszjelvény kitüntetést.

Tóth István nyugalmazott református lelkész, aki hivatását nagy lelkesedéssel és alázattal végezte 34 éven keresztül a 2001-es nyugdíjazásáig. Hivatástudata, emberszeretete és elkötelezettsége jelenleg is a város lakóihoz köti.

Dr. Kovácsné Dr. Horváth Irén és Dr. Kovács János gyógyszerészek fontos értékteremtő szerepet töltenek be a dombóvári közösség életében, sok embernek segítettek a boldogulásukban és problémáik megoldásában, számtalanszor támogatták a helyi civil egyesületek, művészek és az oktatási intézmények munkáját.

Dr. Bereczki Mária a Dombóvári Szent Lukács Kórház kardiológus főorvosa és a Dombóvári Szívklub elnöke. Szakmai tudásával és tapasztalatával az egészségügyi ellátás keretein kívül is segíti a szívbetegeket és hozzátartozóikat. Elhivatottsága a Szívklub ügye mellett példamutató. Szakmai hitelessége és civil társadalmi tevékenysége miatt városunk egyik meghatározó személyisége.

Gaál János a Tolna Megyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Apáczai Csere János Technikum és Kollégium igazgatója részére, elsősorban neki köszönheti az Apáczai, hogy a számos átszervezés és struktúraváltás ellenére is őrzi versenyképességét. Mindig fogékony az újdonságokra, számos hazai és nemzetközi pályázatban, tananyagfejlesztésben és projektben vett részt, többek között egy ilyen pályázatnak köszönhető a térségben egyedülálló természettudományos laboratórium kialakítása.

Szabó Csaba karateedző, a Dombóvári Karatesuli Egyesület elnöke és a MÁV Zrt. pécsi pályavasúti területi igazgatója részére. Szabó Csaba olyan edző, aki képes bárkiből bajnokot nevelni, tanítványai példaképként tekintenek rá. Edzői tevékenységével, szakmai és emberi hozzáállásával, példaértékű életvitelével megtestesíti mindazon értékeket, amelyek az embert jobbá teszik.

A Dombóvár Elismert Közössége díjat a Dombóvári Kosárlabda Suli Közhasznú Egyesület érdemelte ki a város sportéletében betöltött kiemelkedő szerepe, a dombóvári kosárlabdázás érdekében végzett értékteremtő és sikeres tevékenysége elismeréseként. A díjat Czétány László, a szervezet elnöke és Halmai Balázs vezetőedző vették át.

Az Ivanich Antal-díjat a dombóvári gazdasági élet kiemelkedő szereplőinek elismerése érdekében alapította a város képviselő-testülete. A mezőgazdaság terén végzett, országos szinten is figyelemre méltó szakmai munkája, valamint Dombóvár fejlődésének előmozdításában szerzett érdemei elismeréseként az idei díjazott a NEZ Cégcsoport tulajdonosa és vezetője, Naszvadi Endre Zoltán.

Dombóvár képviselő-testülete 2020-ban Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címet adományozott Molnár István mezőgazdasági vállalkozó, az Agrár-Béta Kft. tulajdonos-ügyvezetője részére társadalmi felelősségvállalása, széles látókörű gondolkodása, az agrárium terén végzett példaértékű kutató-fejlesztő tevékenysége, valamint a fenntartható mezőgazdaság érdekében kifejtett, nemzetközi szinten is eredményes erőfeszítései elismeréseként.

A rendezvényen színvonalas produkciókat hallhattak a vendégek Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Alapfokú Művészeti Iskolának köszönhetően. Rákosfalvi Milán István, Márfai Tamás és tanáruk, Kerekes Béla Szabolcs harsonán, Fenyvesi-Hilbert Henriett zongorán Tóth Ada Eszter a Művészeti Iskola igazgató-művésztanára klarinéton játszott. Kőszegi Csaba Valér Balogh Misa Alkonyatkor című verséből adott elő egy részletet.

Borítóképünkön a kitüntetettek