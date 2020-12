Az RMDSZ megerősítette a pozícióit

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – a magyar összefogásnak is köszönhetően – megerősítette pozícióit parlamenti szinten is – értékelte a hétvégén tartott romániai parlamenti választásokat online sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János örömteli eseménynek nevezte, hogy a szeptemberi önkormányzati választásokra építve a vasárnapi voksolás is sikert hozott az erdélyi magyaroknak. Az eddigi számok alapján az RMDSZ-nek továbbra is arányos képviselete lesz egy olyan helyzetben, amikor az elmúlt 30 évben a legalacsonyabb volt a választási hajlandóság. Huszonegy képviselő és kilenc szenátor végzi majd a munkáját az RMDSZ színeiben.

Kiemelte: a 2020-as esztendő egy nehézségekkel teli év volt, a járványt azonban a magyarság nem csupán túlélte, hanem abból a magyar közösségek megerősödve kerültek ki. Képesek voltak arra, hogy az intézményrendszerüket a járvány ellenére folyamatosan megerősítsék.

Potápi Árpád János arra a felvetésre, hogy várhatóan ismét nem lesz stabil kormánya Romániának, s mit lehet tenni az eddigi nemzetpolitikai eredmények megőrzéséért, azt mondta: az elért eredményeket már semmi nem tudja veszélyeztetni. Arra kell törekedni, hogy jövőre, a nemzeti újrakezdés évében az eddigi programokat újra tudják indítani – hangsúlyozta.

Borítóképünk archív felvétel