Az ügyfelek otthon is betekinthetnek ügyük irataiba

Tolnában indult ma a Digitális nyílt nap elnevezésű road-show, amely valamennyi törvényszéken bemutatja a bírósági szervezet legújabb fejlesztésű programját, amelynek kiépítése a jövő év június 30-án fejeződik be. A fejlesztéseknek köszönhetően az ügyfelek mellett a bíróságok is közvetlenül, gyorsan és egyszerűen férhetnek hozzá a számukra szükséges nyilvántartási adatokhoz.

A rendezvényt, amelyen részt vettek a bírák, a társ-hivatásrendek képviselői, dr. Csullag Józsefné, a Szekszárdi Törvényszék elnöke nyitotta meg, majd a későbbiekben ismertette magát a projektet. A megjelenteket dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke köszöntötte. Egyebek közt kiemelte, hogy Magyarország a 28 uniós tagállam közül harmadikként valósította meg az elektronikus kapcsolattartást az ügyfelekkel. Később újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, hogy megvalósul az, amit két évvel ezelőtt meghirdetett, hogy az igazságszolgáltatás, a bíróság működése, tértől és időtől függetlenné válhat.

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott beszámolt arról, hogy négy drónt kaptak, amelyek széleskörű felhasználást tesznek lehetővé. Megfigyelhetők vele például a védett állatok, a vízszennyezés, a felszíni vizek, felfedezhetők az illegális szemétlerakók, vagy éppen fakivágások. Ugyanakkor óvott attól, hogy az ember szerepét átvegyék a „robotok”. Fausztné Czirják Zsanett, a megyei adó- és vámigazgatóság vezetője ismertette a náluk már régebben működő és széles körben használd digitális ügyintézést. A rendőrség, ügyészség, kormányhivatal, az adó- és vámhivatal standokon mutatta be saját informatikai vívmányait.

A rendezvényen bemutatták a beszédfelismerő szoftvereket, a távmeghallgató rendszert és azt a térképet, amely megmutatja, hogy a hazai bíróságokon mennyi digitális eszköz található, illetve van használatban.

A digitális bíróság program

A projekt lehetővé teszi a hatékonyabb hozzáférést a bírósági iratokhoz, határozatokhoz és a közhiteles nyilvántartáshoz. A program az Európai Unió több mint 2,5 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatásából valósul meg. Ez mind az ügyfelek, mind pedig a bírósági dolgozók számára újításokat jelent majd. Az ügyfelek személyes megjelenés nélkül, a nap 24 órájában, gyorsan, ingyenesen, online is hozzáférhetnek a bíróságon folyamatban lévő ügyükkel kapcsolatos információkhoz. A fejlesztések érintik a jelenlegi bírósági határozatkereső rendszert is. A bíróságok központi honlapján hamarosan egy korszerű, jól kereshető határozattár lesz elérhető. A program tehát az ügyfelek hozzáférésének egyszerűsítésén túl az egységesebb és gyorsabb jogalkalmazást is elősegíti.