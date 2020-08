Az új kiírásokról tájékoztatták a gazdákat

Agrárfórum keretében kaptak tájékoztatást a legújabb pályázati lehetőségekről és az azokhoz kapcsolódó technikai és adminisztratív teendőkről a dombóvári kistérség mezőgazdászai nemrégiben az Apáczai Szakközépiskolában.

Naszvadi Endre a szaktanácsadó cég képviseletében és a Dombóvári Gazdakör elnökeként köszöntötte a vendégeket. Rávilágított, hogy jelentős mértékű támogatásról van szó, ezért lényeges a megfelelő szakmai tájékoztatás, a tapasztalatcsere és a folyamatos konzultáció.

Az új pályázati kiírások a kormány gazdaságvédelmi akcióterv keretében jelennek meg. A fórumon Bocz Gabriella pályázatíró ismertette a legújabb részleteket. Több területen lehet támogatási kérelmet benyújtani az elkövetkező időszakban. Kertészeti üzemek korszerűsítésének támogatására harmincmilliárd forintot különített el a kormány, a pályázat keretében például hűtőházak létesítésére is nyújthatnak be támogatási kérelmet a termelők. Az állattartók is számíthatnak segítségre, állattartó telep építésére, korszerűsítésére igényelhetnek a rendelkezésre álló ötvenmilliárd forint forrásból. A tízezer fő alatti településeken a mezőgazdasági kisüzemek számíthatnak támogatásra tizenötezer euró összegben, mely a vállalkozás fejlesztésére szabadon felhasználható, és hetvenöt százalékát előlegként folyósítják.

Naszvadi Endre a támogatási rendszer folytatásáról beszélt, amelyről még egyelőre egy közel hetven oldalas rendelettervezet ismert. Leszögezte, hogy mindenképpen érdemes nyilatkozni a hosszabbításról a következő évet érintően, hiszen a jogszabály ad lehetőséget év végéig a támogatási rendszerben való részvétel módosítására. A szakember véleménye szerint a következő pályázati ciklusban is kedvező feltételekre számíthatnak a pályázó gazdálkodók.

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatási rendszerben az ötödik évet zárják a gazdálkodók. A pályázatban megfogalmazott célok megvalósítása elősegíti többek között a vidéki területek fenntartható fejlődését, a környezet állapotának megőrzését és javítását. Bodor Gabriella szaktanácsadó az ellenőrzések menetéről, a tapasztalatokról és a felkészülés fontosságáról osztotta meg gondolatait.