Az újborról szóltak a Márton-napi rendezvények

A Márton-napi hagyományokat ápolták hétvégén a megye több településén.

Pakson ökumenikus újboráldás volt a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesületének szervezésében, míg Bonyhádon a németség népszokását, a búcsúfa-állítást és a lovaskocsis borgyűjtést elevenítették fel. Mindkét rendezvény visszatérő program a település életében.

Pakson ismét a Sárgödör téren felállított sátor volt az újboráldás helyszíne. Ilyenkor nemcsak az egyesület tagjainak, hanem a városban élő többi termelőnek is lehetősége van arra, hogy áldást kérjen az újborra, így mintegy száz palack bort hoztak el a gazdák. Volt közöttük, aki több fajtát is. A köszöntők után a katolikus, az evangélikus és a református egyház lelkésze áldotta meg a borokat, majd a város prominens személyei csapra verték az alkalomra vitt négy hordót, így a rendezvény vendégei kóstolót is kaptak, amelyhez jól esett a libapástétom kenyérrel, lila hagymával. A műsorról a Sárgödör téri Siller Nótakör, a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja, Solymos Tóni és Papp István mulatós zenész gondoskodott.

Bonyhádon a Kränzlein Néptánc Egyesület fiataljai szervezték meg a Márton-napi rendezvényt. Köhlerné Koch Ilona, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta, hogy a program az előző évben elásott palack bor elővételével kezdődött, majd a fiúk a művelődési ház előtti téren felállították a búcsúfát, amelyet aztán a lányok segítségével feldíszítettek. A fára került az idei újborból is, amelyet egy hét múlva a búcsútemetésen ásnak el. A fa felállítását követően indult a lovaskocsis borgyűjtés, ami hagyományosan a fiúk szokása volt, de idén a lányok is velük tartottak. Este bál zárta a programot, amelyen műsort adtak a Kränzlein Néptánc Egyesület tagjai.

Köhlerné Koch Ilona hozzátette, hogy a magyarországi németek egyik legnagyobb ünnepe volt a búcsú, azt azonban egykor császári rendelet tiltotta, hogy nyáron tartsák. Így esett az időpont őszre, főleg az evangélikus közösségekben, és a legtöbb helyen a Márton-naphoz közel eső hétvégén tartják. Ezt a hagyományt viszik tovább Bonyhádon.