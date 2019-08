Az ujjlenyomatokat megbízhatóbbnak tartja, mint a DNS-t

Bírósági ülnöki feladatokat látott el 2011-től 2019 tavaszáig Dobos József, de most már visszavonult. Előtte hosszú éveken keresztül a megye egyetlen igazságügyi ujjlenyomat-szakértője volt.

Egyesek szerint az ujjlenyomatnál már sokkal jobb, korszerűbb dolog a DNS a bűnelkövetők azonosításához. Ám Dobos József ennek az ellenkezőjét vallja. A nyugalmazott rendőr alezredes hosszú időn keresztül Tolna megye egyetlen igazságügyi daktiloszkópusa volt. Vagyis profi ujjnyomat-, ujjlenyomat-szakértő. (Ujjnyomat, amit a helyszínen találnak, ujjlenyomat, ami a nyilvántartásban szerepel.) Legalább száz bűnügyi helyszínen azonosította az elkövetőket. Ma már a modern technikának köszönhetően, a számítógépes nyilvántartásra is támaszkodhatnak a helyszínelők. Régen macerásabb feladat volt a tettesek kilétének megállapítása a hátrahagyott ujjnyomat alapján.

Dobos József 2006-ban ment nyugdíjba, de 2010-ig még aktívan tevékenykedett, segítve a rendőrség és a bíróság munkáját. Aztán, 2011-től 2019 tavaszáig bírósági ülnöki feladatokat látott el. Mostanra teljesen visszavonult, 63 éves, a családjának szenteli az idejét.

Visszatekintve úgy látja, hogy a daktiloszkópia nélkül jó néhány bűneset maradt volna felderítetlen Tolna megyében is. Az ujjlenyomat egy teljesen megbízható, egyedi azonosító. Valaki kiszámolta: 64 milliárd a tizedik hatványon az esély arra, hogy két egyforma legyen. A DNS is egyedi a szekszárdi szakértő szerint, de két probléma van vele. Az egyik, hogy drága. Egy DNS-vizsgálat ma kétszázezer forint körüli összeg, míg az ujjlenyomat-vizsgálat gyakorlatilag nem kerül pénzbe. A fizetéséért elvégzi az azzal megbízott szakember. A másik gond, hogy a DNS nagyon kényes, hamar szennyeződik, óvatosan kell bánni vele, szinte steril körülmények között tartva. Emiatt támadható mint bizonyíték, s volt már olyan eset, hogy az ügyvéd élt is ezzel a lehetőséggel. Az ujjlenyomat viszont, ahol ott van, ott marad, akár 10-20 évig is.