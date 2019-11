Az újravoksolás nem hozott változást

Megismételt szavazás volt vasárnap a megyeszékhely két választókerületében, a kettes és a nyolcas számúban. Mindkettőben az Éljen Szekszárd Egyesület (ÉSZ) jelöltje szerezte meg a szavazatok többségét.

Mint tegnap megírtuk, a Mi Hazánk jelöltjeinek visszalépésével a kettes választókerületben Csötönyi László, az ÉSZ és dr. Haag Éva, a Fidesz-KDNP jelöltje között dőlt el a képviselői mandátum sorsa, míg a nyolcasban Faragó Zsolt, az ÉSZ és Szegedi Attila, a Fidesz-KDNP jelöltje, valamint Sárközi János József független jelölt neve szerepelt a szavazólapon.

A kettes választókerületben Csötönyi László 686, dr. Haag Éva pedig 603 szavazatot kapott, így az ÉSZ jelöltje került be a közgyűlésbe. Ebben a választókerületben 2603 szavazópolgár szerepelt a névjegyzékben, közülük 1291 ember járult az urnához, ami 49,6 százalékos részvételi arányt jelent. Az érvényes szavazatok száma: 1289.

A nyolcas választókerületben ugyancsak az ÉSZ jelöltje nyert. Faragó Zsolt 570, Szegedi Attila 494, Sárközi János 9 voksot szerzett. Ebben a kerületben 2667 szavazópolgár szerepelt a névjegyzékben, közülük 1081-an vettek részt a voksoláson (40,55 százalékos részvétel arány). Az érvényes szavazatok száma 1073.

A megismételt szavazásra azért volt szükség, mert október 13-ai önkormányzati választáson az ÉSZ jelöltjei jogsértéseket követtek el több szavazókörben.

Dr. Molnár Kata jegyzőtől megtudtuk, amennyiben nem érkezik a most vasárnapi választással kapcsolatban kifogás a helyi választási bizottsághoz, az eredmény szerdán jogerőssé válik. A kompenzációs helyekről pedig ezután három napon belül dönt a bizottság.

Ács Rezső (Fidesz-KDNP) az eredménnyel kapcsolatban azt mondta, tudomásul veszik a szekszárdiak döntését. – Reméljük, a másik félben van fogadókészség az együttműködésre. Bennünk van – fogalmazott Szekszárd polgármestere. Hozzátette, hogy köszönet illeti a szavazókat, és azokat is, akik segítették őket a kampány során.

Telefonon kerestük Bomba Gábort is, de nem értük el. Az ÉSZ polgármesterjelöltje a következőket írta Facebook-oldalán: „Köszönjük, Szekszárd! Megmutattuk, hogy nem volt tévedés az első eredmény, a szekszárdiak valóban változást akarnak, és ezt most még több ÉSZ-jelöltre adott szavazattal kifejezésre is juttatták.”