Bágyi Zsuzsanna: jó érzés, ha a közösség tagjai elismernek

– Amikor az ember másokért tevékenykedik, nem azért teszi, mert bármit is vár érte, ugyanakkor nagyon jólesik, ha ezt az önzetlen munkálkodást a közösség tagjai észreveszik, értékelik – mondta Bágyi Zsuzsanna alkotó, akit a Szekszárd Város Napja alkalmából megtartott ünnepi közgyűlésen Közjóért címmel tüntettek ki.

A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete javasolta a kitüntetésre a festőként, szervezőként ismert alkotót, Bágyi Zsuzsannát.

Elmondása szerint váratlanul érte, hogy a közösség méltónak találta a felterjesztésre, és nem számított arra, hogy meg is kaphatja a díjat. A megtiszteltetést őszinte örömmel és hálával fogadta.

– Amikor az ember másokért tevékenykedik, nem azért teszi, mert bármit is vár érte, ugyanakkor nagyon jólesik, ha ezt az önzetlen munkálkodást a közösség tagjai észreveszik, értékelik. Sosem voltam olyan, hogy magamnak tartsam meg egy kevéske tudomásomat is, vagy az életemben addig összegyűjtött tapasztalásokat, ezért kerestem azt a közösséget, ahol ezt elfogadják és élnek vele. Tudom, hogy egy nyitott és elfogadó közösség nélkül nem lehet eredményesen tevékenykedni, a siker tehát közös örömünk – mondta a kitüntetett.

A díj arra sarkallja, hogy még többet adjon magából, még többet tegyen a másikért, másokért, ami annyit jelent, hogy önzetlenül adja a szellemi, lelki, fizikai energiáit, időnként az anyagi forrásait is. Ez ugyanis nem munkaköri kötelesség, elvárás, hanem a bensőjéből fakadó hitvallás.

– Nincsenek székely gyökereim, félig-meddig baráti szálak vittek a bukovinai székelyek egyesületébe, amely erős és tevékeny közösség. Városi egyesület vagyunk, többségünk nyugdíjas, idős ember, így a hagyományok őrzését és ápolását kicsit át kellett értékelnünk. A tagjaink nem alakíthattak tánccsoportot – koruk okán –, de van dalkörünk, ahol lehetőség van a hagyomány­ápolásra az ősök dalain keresztül, és vannak gyönyörű népviseleteink, melyekben tagjaink az őseik előtt tisztelegnek. Hagyomány a közösségi házunk megáldatása minden évben, és hagyománnyá tesszük az ünnepeinket a kopjafáinknál, a Bukovinai Székelyek terén, vagy a vidám hangulatú disznóvágásokat.

Bágyi Zsuzsannának sokat köszönhet a székely közösség, hiszen segítette a közösségi ház arculatának kialakítását és a nagyobb rendezvényeik sikerének is aktív részese. Megalakította az egyesület prózakörét és fáradhatatlanul tevékenykedik kultúrfelelősként, programok, események szervezőjeként, létrehozójaként. Jelesebb alkalmakra, városi rendezvényekre készülnek verses, prózai műsorokkal.

– Mivel magam is nyugdíjas vagyok, sokra értékelem a nyugalmat, a mindennapok harmóniáját, és hogy tudom, a szeretteim biztonságban, rendben vannak. Az élet nyugdíjasként is lehet aktív, és a jó közösségeknek van megtartó ereje. Az egyesületünk jövőre lesz tízéves, és a következő hónapok a méltó megünneplésre való felkészüléséről szólnak. Bejelentkeztünk a Wosinszky Mór Megyei Múzeum Vármegyeházi esték sorozatára, ahol nőnapi műsorral szerepelünk, és műsorral készülünk az egyesületünk tízéves ünnepségére is – mondta a jövőbeni tervekről Bágyi Zsuzsanna.

Azt is elárulta, az életének mindig is része volt a művészet. Volt balettnövendék, manöken, majd üzlet­asszonyként ruhákat tervezett, modelljeinek stílust, tudást és hitet adott azon a nehéz pályán, ahol a hírnév és csillogás pillanatok alatt elvakíthatja az embert. Diplomáját arculattervezőként kapta, de tanult újságírást, kiadványszerkesztést, Németországban festészetet.

Bágyi Zsuzsanna a párjával Szekszárdon él, a gyermekeik is családos felnőttek, a saját útjukat járják. Távolabb élnek, ezért ritkábban találkoznak, ám ez egyúttal lehetőséget teremt arra, hogy sok időt tudjon szentelni a közösségi életnek.