Bálint a harangok szerelmese, hiszen még a hangjukat is érti

Nagy feltűnést keltett egy nagydorogi fiatalember, amikor az egyik országos tévécsatorna műsorában megmutatta tudományát: ért a harangok nyelvén, vagyis felismeri az ország különböző településein lévő harangokat.

Molnár Bálint nemcsak hallgatja, de javítja is a harangokat. A fiatalembert különös hobbijáról kérdeztük.

– Honnan jött, mikor kezdődött a vonzalma a harangok iránt?

– Nagydorogi születésű vagyok, itt élek a családommal – mondja Molnár Bálint. – Ez a téma már kis koromban is foglalkoztatott, sokszor megkérdeztem a nagypapámtól, hogy mi üti meg a harangokat negyedóránként, mi mozgatja a toronyóra mutatóit. Ezzel a kérdéssel egy jó pár évig nem foglalkoztam, aztán amikor 11 évesen elhatároztam, hogy a középiskolában elektronikát szeretnék majd tanulni, akkor újra előjött ez az érdeklődés. Hamarosan kiderült, hogy Sebestyén-Molnár Árpád, az akkori helyi katolikus plébános is osztja lelkesedésemet a harangok iránt. Jó érzés volt olyan személlyel beszélgetni a harangokról, s azok villamosításáról, aki ért hozzá.

Az első komolyabb munkámat tizennégy évesen végeztem el nagypapám segítségével. Szeretem levideózni a harangokat működés közben, van egy Youtube­-csatornám, ahová szerkesztés után feltöltöm a felvételt. Néhány évig a korom miatt anyukám szervezte le a harangtúrákat, és mivel akkor még egyedül nem engedtek volna fel, többnyire anyukám jött fel velem a toronyba.

– Említette, hogy harangok javításával is foglalatoskodik, ez mit jelent, hogyan lehet javítani a harangok hangján?

– Ez azt jelenti pontosan, hogy a harangok elektronikus és mechanikus részeit modernizáljuk, felújítjuk, így a harang visszakapja a természetes hangzását. Régen a ’60-as évektől a ’90-es évekig a harangok nyelvét lekötötték egy rugóval vagy súllyal, és kicsi szögben, egy higanykapcsolós, húzómágneses rendszerrel lengették.

Mi az ehhez hasonló elavult rendszereket váltjuk ki mikroprocesszoros, lineáris motoros berendezésre, amelynél a harang sokkal jobban meg van lengetve, illetve a harangok nyelvét sok esetben nem kell lekötnünk – így a harang teljesen úgy szól, mintha a Jani bácsi húzná kötéllel, és a harang repedésének esélye minimális. A toronyba való feljutás néha nem egyszerű, mert sok helyen foghíjas létra vagy lépcső vezet fel, vagy hiányos a padlózat, és gyakori, hogy nem takarítják a templomtornyokat a denevér- és galambürüléktől.

– Úgy tudom, van egy mentora – róla is beszéljen, ki ő, mióta javítja a harangokat? Egyáltalán hány harangjavító van hazánkban? Ez egy szakma, hol lehet ezt megtanulni?



– Nekem több mentorom is van, legfőképp a két nagypapám. Kicsi koromban folyton a műhelyekben sertepertéltem körülöttük. Az egyik nagyapám villanymotortekercselő-elektrolakatos, nagyon gyakorlatias, sokoldalú személyiség. Kezdetektől sokat segít a villamos készülékek gyártásában, és más munkálatokban is. Gyakran megjárta velem a templomtornyokat is.

A másik nagyapám lakatos, hegesztő, így ő a mechanikai munkákban segít, illetve Kajos István veszprémi, és Konkoly József budapesti harangvillamosítóktól is sok segítséget, tanácsot kapok. Hazánkban jelenleg tíz-tizenkét szerelő dolgozik. Ma ez nem elterjedt foglalkozás, erre külön iskola nincs, ezt magamnak kellett megtanulnom, mivel ez az elektronikának egy nagyon kicsi szeglete.

– Bálint, ön még diák, hol tanul, és ha végez, mi szeretne lenni?

– A középiskolai tanulmányaimat Pakson az ESZI-ben (energetikai technikum) végzem, jelenleg 11. osztályos tanuló vagyok, elektronikát, elektrotechnikát tanulok. Az iskolában is a gyakorlati tanáraimtól sok támogatást kapok, amiért nagyon hálás vagyok. Nem tudom elképzelni, hogy valaha egy irodába dolgozzak majd. Terveim szerint harangvillamosítással, toronyóra-készítéssel szeretnék foglalkozni.

– A barátai, osztálytársai mennyire ismerik a szenvedélyét?

– A közvetlen környezetemben mindenki tudja, hogy érdekelnek a toronyórák és a harangok. Van, aki furcsállja ezt, de egyébként elfogadták az ez irányú érdeklődésemet. A legjobb barátaim szintén műszaki beállítottságúak, így sok mindent meg tudunk vitatni velük szakmai kérdésekben. A családom teljes mértékben mindig elfogadta és támogatta a hobbimat. Csak az volt a kikötés, hogy ne menjen a tanulás rovására. Van egy 12 éves húgom, akinek nem meglepő, ha a szobámból harangszó hallatszik ki, vagy ha szerelek valamit. Természetes neki, mert nálunk a családban mindenki műszaki beállítottságú. A két nagypapám és apukám is. Anyukám azt szokta mondani, hogy a szerelés a véremben van.