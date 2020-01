Bálozunk és jelmezbe bújunk farsangkor

Vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig tart a farsangi időszak. Ilyenkor báloznak a nagyok, jelmezes bulikat szerveznek a kicsiknek.

Akárcsak az előző években, úgy most is külön tartják az alsós és a felsős farsangot a szekszárdi Babits iskolában. Botos Ilona igazgató elmondása szerint nemcsak a kicsik, de a nagyok is nagy lelkesedéssel öltenek jelmezt, ennek az utóbbi években a felsősök körében is van egyfajta felfutása. Az osztályok ráadásul műsorral is készülnek, ezek között zenés produkciók, jelenetek is vannak. A gyerekek által viselt maskara ilyenkor nemegyszer igazodik az előadáshoz.

Egyébként az éppen futó mesék, mozifilmek is inspirálják a gyerekeket, így nem egy kisfiú öltözik szuperhősnek. A kislányok pedig divatirányzattól függetlenül szívesen válnak hercegnővé, ha csak néhány órára is. A pedagógusok a Babitsban és más intézményekben is nagyon örülnek, ha a gyerekek ötletes, szülő által készített jelmezbe bújnak, például diszkós szerkóba, aki DJ-pulttal is rendelkezik, vagy akár fába szorult féregnek öltöznek.

A többség persze az idő- és energiatakarékos megoldást választja, és bérli a kosztümöt, álarcot. Ennek előnye a nagy választék, ám előfordulhat, hogy éppen olyan öltözet nincs, amilyet a gyerek szeretne. Szintén megoldás, ha a jelmez egészét vagy egy részét megvásároljuk. Ebben az esetben néhány ezer forintot, de akár húszezret is elkölthetünk emiatt az egy alkalom miatt. Az internetet böngészve azonban 178 ezres felnőtt jelmezt is találni.

Farsangi bált lényegében minden óvodában, iskolában tartanak, sőt, egyre több felnőtt közösség dönt úgy, hogy a gyerekekéhez hasonló maskarás mulatságot rendez.

A bál az olasz ballo, balare, azaz táncolni szóból ered, és feltehetően francia–német közvetítéssel jutott Magyarországra. A farsangot már a 15. században Európa-szerte megünnepelték. Magyarországon Mátyás király uralkodása alatt különösen nagy mulatságokat rendeztek, de XIV. Lajos korától számítjuk a mai értelemben vett bálozási szokások elterjedését. A bál hagyománya máig eleven, persze sokat változtak a körülmények.

Az azonban biztos, hogy az ünneplésnek a teveli óvoda závodi tagintézményében megadják a módját. Februárban farsangra hangoló hetet tartanak majd. Zsók Józsefné óvodapedagógus elmondása szerint először is nagy, apuka méretű pólókat kérnek, ezeket festik, alul bevagdossák. Készítenek koronát is, amelyet sapkára húznak, a pólót pedig kabátra, így járják végig a falut, kezükben a kasírozott csörgőkkel, és igyekeznek elkergetni a telet. Mivel mucsfai gyerekek is járnak az oviba, ott is tesznek majd egy kört. Lesz rongyosbál is, majd torkos csütörtök, amikor az ovisok batyus tízórait visznek magukkal, nagy lakomát csapnak, és megkínálják egymást. Pénteken aztán nagy tüzet raknak az udvaron, ehhez az önkormányzattól kapnak segítséget, és a korábban készített, telet jelképező szalmagolyókat elégetik.

A nap zárásaként báloznak, de nem magukban, hanem az iskolásokkal, és mindazokkal a helyiekkel és környékbeliekkel, akik szívesen részt vesznek a mulatságban. A szervezést a szülői szervezet végzi.