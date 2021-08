Bátaapátiban igen kifizetődő fiatalként házépítésbe fogni

Bátaapáti sajátos helyzetben van: itt található ugyanis a kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló. A településre érkezőt megragadja a rend, a nyugalom, a szép természeti táj.

Nagyítóval kellene keresni Bátaapáti utcáin akár egyetlenegy eldobott papírfecnit is. A közmunkások már reggel felseperték a járdákat, de ami azt illeti, itt mindenki amúgy is vigyáz a rendre. Ezért joggal állapíthatjuk meg, hogy a község valóban rendezett és összkomfortos. Van óvodája, iskolája, orvosi rendelője, művelődési háza, szépen felújított, szállásként működő Apponyi kúriája, a dombtetőn kilátója és még lehetne sorolni a nevezetességeket. Külön fejezet illeti a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. telephelyét és magát a tárolót, mely befogadja a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladékot. Ez a kellemes helyszín nemcsak vendégszeretően, de jelentős kedvezményt is biztosítva fogadja az itt meggyökeresedni kívánó fiatalokat. Az egyik dombtetőn, pazar kilátás mellett, víz, villany, gáz és szennyvíz közművesítéssel ellátott, nagy kiterjedésű telkek sorakoznak egymás mellett.

– Egy négyzetméterre nettó háromszáz forint árat állapított meg önkormányzatunk – mondta Krachun Szilárd polgármester. – Az összehasonlítás kedvéért megemlítem, hogy egy közeli faluban nemrég egy vásárló tizenötmillió forintot fizetett egy romos ingatlanért, amit le kellett bontani. Amint valaki nálunk födémig elkészül a házával, egymillió-kétszázezer forint támogatásban részesül.

A falu vezetője nem titkolta, hogy Bátaapáti többek között azért is lehet nagyvonalú, mert – a kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tároló befogadójaként – tetemes pénzt kap a nukleáris pénzügyi alapból. A polgármester öröme azonban mégsem felhőtlen.

– Ez a támogatási rendszer akkor lenne teljesen rendben, legalábbis a mi szempontunkból, ha a számunkra megítélt összeget a Magyar Önkormányzati Törvény szerint használhatnánk fel – jelentette ki. – Látok azonban reményt és esélyt a változtatásra, már többször tárgyaltam illetékes minisztériumi személyekkel, valamint a javaslatainkat ugyancsak megértően kezelő Süli János miniszter úrral is. Nem kell különösebben ecsetelnem, hogy mennyire életszerűtlen, ha egy huszonháromezer forintos mikrohullámú sütő megvétele csakis árajánlatkérés, majd felsőbb jóváhagyás után vásárolható meg.

Krachun Szilárd azt is megjegyezte, hogy a támogatás mértékét tekintve annak idején elfogadták az RHK javaslatát, a község és vezetése soha nem élt vissza megerősödő helyzetével. A közeli tervek között szerepel a kilátó mellett egy pihenőhely létrehozása, az egyik buszmegálló felújítása, valamint értéket teremtő legelő vásárlása.

Mindemellett a Vadászkamara és a helyi vadásztársaság támogatásával a község felirattal ellátott emlékkővel kíván tisztelegni az 1945-ben Bátaapátiban elhunyt jákobi Lányi András előtt. Kárpáti vadászélmények című könyve nemcsak olvasmányos, hanem magyarságától, hazaszeretetétől is áthatott.