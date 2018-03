Klímaváltozásra készülve mutat jó példát Paks

Az időjárás mindig téma volt az emberek egymás közötti beszélgetésében, a klímaváltozás viszont viszonylag új megoldásra váró probléma a hétköznapjainkban. Mit tehet egy-egy kisebb település, vagy város azért, hogy a környezetét kímélje, a káros anyagok kibocsátást mérsékelje. Ezekre a kérdésekre keresték a választ egy tegnapi konferencián.

„Felkészülés a klímaváltozásra – a helyi közösségek szerepe” volt a címe annak az egész napos szakmai rendezvénynek, melynek a bátaszéki önkormányzat adott helyet a művelődési házban, és melyre a környékbeli települések vezetőit is meghívták. Dr. Bozsolik Róbert bátaszéki polgármester a megnyitón elmondta, nagyon fontos az emberek életében az időjárás, sokat foglalkoznak vele még az egymás közti beszélgetéseik során is. A klímaváltozás okára a tudósok keresik a megfelelő választ, egy-egy településen pedig a kérdés az, mit tehetünk azért, hogy megvédjük a környezetünket.

Sánta Sebő szociológus, közgazdász előadásában azt mondta, a globális felmelegedés várható következményeiről keveset tudni. Vannak külső tényezők – naptevékenység, Föld mozgása, vulkánkitörések, stb. – melyek tőlünk függetlenek, de az üvegházhatású gázok kibocsátásának mennyisége, az erdőirtások, a túltenyésztett szarvasmarhaállomány, mind emberi tényezőktől függ. Az elmúlt évtizedekben egy fokot emelkedett az éves átlaghőmérséklet, ez leginkább a XIX. századtól gyorsult fel. Az ipari forradalmak, a megnövekedett szén-dioxid kibocsátás megtette a hatását, mely azóta csak fokozódik. A Földre gyakorolt hatása: elsivatagosodás, olvadnak a gleccserek, szigetek tűnhetnek el. Mit tehetünk? – tette fel a kérdést az előadó, s rögtön meg is válaszolta: vannak pozitív példák, például az amit a paksi önkormányzat vállalt fel.

Misóczki Anikó, a paksi polgármesteri hivatal osztályvezetője elmondta, öt évvel ezelőtt csatlakoztak a Polgármesterek Szövetségéhez és ezzel vállalták a klímaváltozásra való felkészülést is. Ugyanakkor uniós és hazai pályázati lehetőségek sora nyílt meg előttük, amivel éltek is. A közösségi közlekedést Pakson a jövő év elejétől elektromos autóbuszokkal oldják meg. A városban öt vonalon közlekednek a helyi járatok, ehhez 10 elektromos buszt vásárolnak majd a Protheusz projekt segítségével. Ennek részleteiről Kiss Péter, a Protheusz Holding Zrt. ügyvezető igazgatója beszélt. Mint mondta, nem csak a tömegközlekedést kívánják így megoldani – a 19 környékbeli településeket is érintve – hanem elektromos rollerekkel, biciklikkel, taxikkal a helyiek életét is segíteni kívánják. A napelemmel megtermelt energiát az akkumulátorbank tárolja, mely alkalmas arra, hogy a város igényeit fedezze. A taxisokkal próbálnak egyezkedni, senkit nem kényszerít a város arra, hogy csatlakozzon, ugyanakkor szeretnék, ha egységes, fix díjas szolgáltatás lenne, melynek része az is, hogy 4-5 fő miatt nem a buszok mennének ki az adott településre, hanem az elektromos taxikkal szállítanák az embereket a munkába és haza. A városban a különböző gyűjtőpontoknál elhelyezett elektromos kerékpárokat, rollereket mind a diákok, mind a felnőttek használhatják, naponta egy órán át ingyen, vagyis reggel azzal el lehet menni az iskolába, munkába, majd délután haza. Ez a környezettudatos szemlélet, és ennek a megvalósítása valóban jó példa a megyében lévő többi településnek is.