Bátaszéken hétfőn este tartották a Múzeumok Éjszakáját

A Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság hétfő estétől kedd hajnalig fogadta az érdeklődőket immár második alkalommal csatlakozva a a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz. Bóta Gyula tűzoltóparancsnok elmondta, több mint kétszáz érdeklődő látogatott el hozzájuk. Gyerekek, fiatalok, idősebbek, mindegyik korosztály képviseltette magát. Hat tűzoltó kísérte a látogatókat és mutatta meg a munkaeszközöket, és a laktanyát.

Bóta Gyula elmondta, az önkéntes tűzoltók munkáját Treszner József ismertette, ezt követően a garázsba kísérték az érdeklődőket, ahol egy erre az alkalomra összeállított videófelvételt mutattak be a különböző káreseményekről. Majd a régi és a modern munkaeszközöket, gépjárműfecskendőket nézték meg a látogatók. Az utolsó érdeklődő hajnali kettő órakor hagyta el a laktanyát.

A Bátaszéki Tájházban is szép számú érdeklődőt fogadtak hétfőn este. A tárlatvezetés után német dalokat tanulhattak a látogatók és Kovács Gábor muzsikus koncertjét is meghallgathatták. Fellépett még a Heimat Tánccsoport is.

Borítóképünkön: Nagy sikere volt a Tájházban Kovács Gábor muzsikusnak

kép: Ócsai Krisztina