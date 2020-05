Bátaszéken is végeztek koronavírus szűrést

Tolna megyében húsz településen végeznek koronavírus teszteket a május 1-14. között zajló országos vizsgálatsorozat keretében. Csütörtökön délelőtt 9 és délután 4 óra között Bátaszéken várta a szűrőbusz azokat, akik előzetesen értesítést kaptak a Központi Statisztikai Hivataltól. Aki részt vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről.

A Piac téren reggel kilenc óra környékén gyülekeztek azok, akik a statisztikai hivataltól értesítést kaptak, majd levélben, illetve telefonon is megerősítették, hogy részt kívánnak venni a koronavírus szűrésen. Bátaszéken nyolcvanhét különböző életkorú és nemű embert vártak a tesztelésre.

Közülük az egyik volt Hellinger László, aki mint mondta 64 éves, vállalkozó, és semmilyen alapbetegségéről nem tud, illetve gyógyszereket sem szed. Első körben telefonon kapott értesítést, hogy beválasztották a szűrésbe, majd később a vizsgálatot végző Pécsi Tudományegyetemtől is felhívták, hogy nem gondolta-e meg magát. Hellinger László elmondta, örül neki, hogy a szűrésen részt vehet, hiszen így kap információt arról, hogy találkozott-e a szervezete a koronavírussal. Erről a helyszínen hozzájáruló nyilatkozatot is ki kellett töltenie. Arra gondolt, azért választhatták ki a sok ember közül, mert a fia Németországban dolgozott és amikor haza jött, a járvány alatt, két hétig az egész családnak karanténban kellett vonulnia, ami nagyon nehéz időszak volt mindnyájuknak. Szerencsére senki nem volt közülük beteg. A fia azóta vissza is ment dolgozni Németországba.

A hetvenéves Dékány János szintén szűrésre kapott behívót, mint mondta ő is örül annak, hogy részt vehet ezen. Nem beteges típus, vérnyomáscsökkentőt ugyan szed, de amúgy jó a közérzete. Minden évben beoltatta magát influenza vírus ellen és eddig azt a betegséget nem is kapta el. Bízik benne, a koronavírus ellen is lesz hamarosan vakcina.

A szintén bátaszéki 42 éves Tímea (a teljes nevét nem kívánta megmondani) egy pillanatig sem gondolkodott azon, hogy eljöjjön-e a szűrésre, úgy érezte ez egy jó lehetőség arra, hogy megtudja átesett-e a betegségen. Mint mondta, a szájából, az orrüregéből vettek mintát, illetve vért vettek tőle. A mintavétel érkezési sorrendben történt. A legtöbben a reggeli órákban érkeztek a Piac térre, ahol ki volt rakva néhány asztal, padok és tollak, hogy legyen mivel kitölteni az ott kiosztott hozzájárulási nyilatkozatot. A legfiatalabb szűrésen részt vett személy egy 15 éves leány volt tegnap.

A szűrőbuszban védőfelszerelésben beöltözött szakemberek fogadták az embereket. Minden tervszerűen, gyorsan és nyugodtan zajlott. A Pécsi Tudományegyetem munkatársai azt mondták az eredmény 3-4 napon belül készül el, amit vagy a háziorvosnál, vagy akinek van ügyfélkapuja, ott nézheti meg.