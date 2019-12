Bátaszékre is megérkezett a Mikulás

Gyerekzsivajtól volt hangos szombat délelőtt a bátaszéki városi könyvtár. A szokásokhoz híven idén is meglátogatta a Mikulás a bátaszéki gyerekeket. A könyvtár meg is telt, főként óvodás gyerekekkel, de szép számban érkeztek kisebb, karon ülő gyerkőcök is, és természetesen szüleik, nagyszüleik. A kikészített székek kevésnek bizonyultak még úgy is, hogy a kicsik a földön ültek, várva a Mikulást.

A főattrakció előtt Tanner Vilmossal zenéltek és énekeltek a gyermekek, hangos énekszóval, csörgéssel és kacajokkal csalogatták elő a hosszú, fehér szakállú Mikulást, aki eztán egyenként megajándékozta a lurkókat.