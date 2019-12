Becsengetés, szüret, fesztivál – ez történt szeptemberben

Az év végéhez közeledve visszatekintünk 2019 főbb eseményeire, eredményeire, érdekességeire. Ehhez a Tolnai Népújság archívumát hívtuk segítségül, így adunk képet a lassan elmúló esztendőről. Ezúttal szeptember van soron.

Szeptember beköszönte egyet jelent a tanév kezdetével. Tolna megye számára azonban nemcsak a tanévkezdés miatt jelentős szeptember elseje, hiszen ekkor ünnepeljük a Megyenapot, emlékezve arra, hogy 1699-ben ezen a napon kapott pecséthasználati jogot Tolna vármegye I. Lipót császártól. Hagyomány, hogy ekkor adják át a Tolna Megyei Önkormányzat kitüntetéseit a térséget gyarapító embereknek. Az ünnepség helyszíne idén Paks volt. A Tolna Megyei Polgárőr Találkozót szintén ekkor rendezték, annak Szekszárd volt a házigazdája. Többen elismerésben részesültek ezen az eseményen is.

A szüret és a borkészítés ugyancsak egybeforrt szeptemberrel. Az ehhez kapcsolódó rendezvények sorát a Bátaszéki Bornapok nyitották a hónap elején, egy héttel később a Szekszárdi Szüreti Napokon több tízezer embert láttak vendégül. A Borudvarban harmincöt pincészet és két pálinkaház képviseltette magát, a különböző rendezvényhelyszíneken pedig egymást váltották a neves előadók. Tamási sem maradt le, ott negyedik alkalommal rendeztek szüreti napokat, felvonulással, koncertekkel. A gasztronómia és a zene találkozott Pakson is, ahol a Puttonyos Fesztivál vonzott több ezres tömeget. A kistelepüléseken ugyancsak sorra rendezték a szüreti mulatságokat, Bogyiszlón azonban idén először Paprikanapot tartottak, míg Pakson Puliszkafesztivál is gazdagította a programkínálatot.

Átadókból, avatóünnepségekből is kijutott erre a hónapra. Bonyhádon például a felújított zeneiskolánál vághatták át a nemzeti színű szalagot, Tolnán egyebek mellett a megújult sportpályának örülhettek, illetve felújított óvodát is avattak, akárcsak Szekszárdon. A megyeszékhelyen emellett a teljes körűen megújult bölcsődét is átadták. Pakson a városháza rekonstrukciója után volt nagyszabású ünnepség.

Több jeles nap tarkította az első őszi hónapot. Ilyen volt az autómentes nap, amikor a megye több településén kerékpáros megmozdulásokat szerveztek, illetve a Magyar Népmese Napja, amelyről természetesen mesemondással emlékeztek meg. Az Önkéntesek napján dr. Garay Zoltánnét és a Szekszárd környéki Foltvarró Egyesületet ismerték el Szomjú-díjjal.

Kerek évfordulókban is bővelkedett a hónap, köztük mindjárt egy sajtótörténetivel. Száz éve, szeptember 14-én jelent meg először a Tolna megyei Újság. Szintén száz éve született Pákolitz István, ez alkalomból átadták a költő új emlékszobáját Pakson. Házassági évfordulókról ritkán írunk, ám a platinalakodalmak kivételt képeznek. Dr. Csordás Jenő és dr. Csordás Jenőné Eiter Terézia a hetvenedik házassági évfordulóját ünnepelte családi körben. A Szekszárdi Garay Általános Iskola fennállása ötvenedik, a Bukovinai Székely Szövetség alapítása harmincadik, míg a szenvedélybetegeket segítő RÉV Szolgálat indulása huszadik évfordulóját ünnepelte.

Fontos esemény volt, hogy Bátán Erdő Péter bíboros misézett a Szent Vér templom búcsúmiséjén, és az érdekességek sorába tartozik, hogy három vállalkozó kedvű motoros – Fogol István, Németh János és Pilisi István – öreg Simsonokkal járták be a megyét, minden települést érintve, Faddon pedig a színészválogatott is tiszteletét tette, hogy megmérkőzzön az ottani öregfiúk labdarúgócsapattal.