Beíratni most online lehet a gyerekeket

Az óvodákba és iskolákba áprilisban kell beíratni a gyerekeket. A járványhelyzet miatt most zárva tartanak ezek az intézmények, s ahogy az oktatás is, a beiratkozás is online zajlik idén.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat Néhány napja maradt azoknak a családoknak, akik még nem döntötték el, hogy melyik óvodába vagy általános iskolába íratják be gyermeküket. Április közepén kell beadni ugyanis a jelentkezést az adott intézményekbe. A települések és az óvodák, iskolák honlapján egyaránt megtalálhatók a beiratkozással kapcsolatos információk. Érdemes tehát nemcsak magáról a választott intézményről informálódni, hanem rákeresni a beiratkozáshoz kapcsolatos feltételekre, szükséges dokumentumokra és az eljárás menetére. Minden óvodában és iskolában más-más időpont áll rendelkezésre, és mindenhol másként oldották meg ezt a kérdést. Például Bonyhádon, a Varázskapu Óvoda összes tagintézményében április 21. és 23. között lehet elintézni a beíratást, ahol a veszélyhelyzet miatt nem kell személyesen megjelenni a gyermekekkel. A leadott jelentkezési lapok után az intézmény keresi meg a szülőket telefonon, hogy egyeztessenek. A szekszárdi óvodákban személyesen is intézhető a beiratkozás a honlapokon található információk szerint, de elektronikus úton is elvégezhető jelentkezési lap kitöltésével április 26-án és 27-én. A paksi óvodákban szintén április 26-án és 27-én zajlik a beiratkozás, és szintén lehetőség van az elektronikus úton történő beíratásra is, ezekben az óvodákban a személyes megjelenés előtt időpont-egyeztetésre is szükség van. Az óvodák és az iskolák esetében is, ha nem személyesen történik a beiratkozás, akkor az eredeti dokumentumokat a következő tanév első napján elegendő benyújtani. Az iskolák többsége is az online beiratkozást preferálja, tekintettel arra, hogy a jelenléti oktatás az eddigi rendelkezések szerint április 19-e előtt még biztosan nem indul újra. Az iskolák esetében a beiratkozás előbb zajlik, mint az óvodákban, itt is minden intézmény esetében megtalálhatók a fontos információk a honlapokon. Például a Szekszárdi Garay János Általános Iskolában és a Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskolában erre április 15-én és 16-án kerül sor. A legtöbb esetben a KRÉTA rendszeren keresztül lehet online regisztrálni. A Dombóvári Belvárosi Általános Iskolában szintén április 15-én és 16-án írathatják be gyermeküket a szülők, személyes egyeztetésre telefonos vagy e-mailen keresztüli időpontfoglalás után van lehetőség. Tamásiban, a Tamási Áron Általános Iskolában már április 10-én megnyílik az informatikai elérés a KRÉTA rendszeren a regisztrációra. Ha valaki a személyes beiratkozást választja, mindenhol kiemelik, hogy szigorúan maszkban, előzetes kézfertőtlenítés után és egészségesen lépjenek be az intézmény területére. Borítóképünk: Gyerekek játszanak a bonyhádi Malom oviban. Mindenhol áprilisban van a beíratás