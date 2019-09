Bekerülnek a Babák Könyvébe a kicsik

Máris népszerű a Nyomot hagyunk! Szekszárdi babák könyvének ötlete. Sok szülő regisztrált szombaton, hogy csemetéje is bekerüljön.

Nagy sikert aratott a Nyomot hagyunk! Szekszárdi babák könyvének ötlete, ugyanis nagyon sok szülő hozta el kisbabáját a rendezvényre amelyre szombaton délelőtt került sor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermében. Regisztráltatták is magukat, illetve a gyereküket a díszes, befűzhető lapokból összeálló nagykönyvbe. A könyv a jövőben a városházán hozzáférhető és bárki számára megtekinthető lesz. Külön érdekesség, hogy egy kis festék segítségével megörökíthették a babák tenyér- és talplenyomatát is.

Ács Rezső polgármester elmondta, hogy a január elseje után született gyerekek kerülhetnek be a város Aranykönyve mintájára készült könyvbe, ha ezt a szülők kérik. Ezzel a programmal is azt szeretnék hangsúlyozni, hogy a városvezetésnek mennyire fontosak a gyerekek. Erről nem csak beszélnek, hanem sokat is tettek a családok érdekében. A fejlesztéseknek köszönhetően aki bölcsődébe szeretné vinni a gyerekét, az megteheti. A következő lépés az óvodák további felújítása, fejlesztése. A polgármester azt is elmondta, hogy a könyvbe a Szekszárdon született és itteni lakóhellyel rendelkező gyerek adatai, valamint tenyér- és láblenyomata kerülhet be. A már regisztrált szülők kaptak egy könyvet, amelybe a gyerek fejlődésének az adatait lehet lehet majd bejegyezni. Az is kiderült, hogy minden szekszárdi gyerek után alanyi jogon jár 10 ezer forint támogatás.

Az idén 10 éves a Három királyfi, Három királylány Mozgalom, amely vándorbölcső elnevezéssel indított országos projektet. A mozgalom szekszárdi képviselője, Pintér Dóra elmondta, hogy a város két éve kapcsolódott a mozgalomhoz. Az első itt átadott vándorbölcsőt már kinőtte a „lakója”. Az idén ketten pályáztak a bölcsőre, de nem kellett sorsolni, ugyanis valaki felajánlott egy másikat, amelyet azonban még fel kell újítani.