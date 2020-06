Békés vadnyugati romantika, szabadnak született paripákkal

Az embernek óhatatlanul megfordul a fejében: ha netán lónak született volna, és lenne választási lehetősége, akkor valami olyasféle, szabadabb légkörben és körülmények között szeretne élni, mint amit a tolnai Smart Lovastanyán biztosítanak a négylábú barátoknak.

A tolnai városhatár egyik kevéssé ismert szegletében fekszik Koleszár Viktor Smart Lovastanyája. A névválasztás hátterében nem valami fennhéjázó okoskodás áll (a smart jelentése magyarul okos), hanem Jack, az amerikai pedigrével rendelkező fedezőmén, akinek a hivatalos neve „Smart Fast Step”.

Jack egy amerikai típusú, western ló, azon belül is a quarter horse fajtából. A legenda szerint ez a típus a negyed (quarter) mérföldes lóversenyről kapta a nevét, még az amerikai Vadnyugat hőskorából. Állítólag az egyik utcai versenyen egy viszonylag kis termetű, túlságosan is nyugodnak tűnő, mindenki által lesajnált, Steel Dust nevű lovacska a kb. 400 méteres távon három lóhosszt vert az erőtől duzzadó, tüzes táltos ellenfelére. Aki persze egy mérföldön nyilván tönkreverte volna Steel Dust-ot, negyed mérföldön azonban nem volt esélye ellene. A csupa izom quarter lovakról ma is azt tartják, hogy rövidtávon verhetetlen sprinterek. Emellett rendkívül fordulékonyak, hirtelen irányváltoztatásra képesek. Azaz minden olyan tulajdonság a vérükben van, amire hajdan a vadnyugaton, a marhatereléshez szükségük volt a cowboyoknak. Merthogy ez a fajta munka áll a western fajták létrejöttének hátterében.

Koleszár Viktor viszont fuvarozó céget vezet, tehát biztosan nem a marhaterelési képességeik miatt szeretett bele a western lovakba. Már elmúlt 35 éves, amikor először ült nyeregben. Fokozatosan, de alaposan megismerte a lovakkal kapcsolatos munka világát, a legjobban a kiképzés ragadta meg. Azt mondja, hogy az angol és a western stílus között a legfontosabb különbség, hogy utóbbi esetében a lovat úgymond békén hagyják: nem piszkálják feleslegesen, rábízzák, hogy mit tegyen. Addig nem szólnak rá, amíg azt csinálja, amit és ahogyan kell. Az utasításokat pedig finoman, kívülálló számára szinte észrevehetetlen mozdulatokkal közli a lovas a lovával. Ehhez a kevésbé „poroszos”, a négylábú társnak nagyobb szabadságot biztosító irányításhoz persze megfelelő vérmérsékletű és gondolkodású alanyok is szükségesek, akik ráadásul nem is élnek vissza azzal, ha nem szoros a gyeplő. A western lovak pedig ilyenek. Ám még véletlenül sem arról van szó, hogy egy ilyen négylábú már születésétől fogva a mesebeli Mit parancsolsz, édes gazdám? kérdéssel hízelegve köszönti reggelente a lovasát. Viktor szerint – különösen fedett lovaspálya híján – hosszú évek munkája, amíg egy lovat tökéletesen fel lehet készíteni. Amíg a ló és a lovas között teljessé válik a bizalom, tökéletessé az összhang, és rábízhatják akár az életüket is egymásra, hiszen a lósport nem egy veszélytelen üzem. Első lovával, a pettyes, félvér appaloosa fajtájú Apaccsal már sikerült tökéletesen összecsiszolódniuk, vele több versenyt is nyertek. Jackkel is volt már győztes viadaluk, de az ő esetében a tökéletes összhanghoz még kell egy kis idő. (Bár ahogy Jack láthatólag szeretettel, finoman harapdálja a gazdája lábbelijét, az is a mély kötődést jelzi közöttük.)

Idén viszont biztosan nem fogják gyarapítani a serleg­gyűjteményüket, mivel a járvány miatt a szokásos két országos sorozat helyett csupán egyetlen versenyt rendeznek. Amin Jack aktuális tenyészméni kötelességei miatt most nem tudnak részt venni.

De ez nem is különösebben lényeges. A kívülálló számára sokkal fontosabbnak tűnik, hogy a Smart Lovastanyát a szabadság légköre, a csendes állatszeretet és a békés vadnyugati ló-romantika érzése járja át, amelyhez a nyugodt lovakon kívül a két barátságos „házőrző” eb is hozzájárul. Nem csoda, hogy az arra sétálók gyakran be-bekéredzkednek lovat simogatni. Viktor pedig készségesen rendelkezésre áll akkor is, ha egy-egy nehezen kezelhető lovat visznek hozzá.

Jackhez viszont tenyészkancák szoktak érkezni, tekintve, hogy a Smart Lovastanya hivatalos fedeztetési állomás is. Viktor elképzelhetetlennek tartja, hogy olyan lova legyen, akit fedeztetéskor három ember tud csak úgy-ahogy megfékezni. Igaz, a pásztorórák előtt még az egyébként fegyelmezett Jack sem nagyon bír magával. De türelmesen kivárják, míg a karámban kitombolja magát, aztán kicsit elfáradva, lehiggadva, már gond nélkül teljesíti a rábízott „feladatot”.