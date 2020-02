Belgiumból is jöttek a závodi disznótorra

Kétszázhúsz kilós disznót vágtak Závodon székely és sváb hagyományok szerint szombaton, a helyi Teleház udvarán. Az esemény már hagyománynak számít a falu életében.

A szép súlyú disznót két csapatban, tradicionális gasztronómia szerint dolgozták fel, a székelyeknél kolbász, galuska készült, a sváboknál hagymás kolbász, káposztás húsgombóc, és minden finomság, ami elképzelhető. A két népcsoport ételeit az esti vacsorán két-két tányéron szolgálták fel a vendégeknek, de készült még a vacsorához helyben sütött sütemény és fánk is.

A műsoros esttel egybekötött disznótoros vacsorát a Váradi Antal Civilházban tartották, fellépett a mucsfai asszonykórus, számos férfitaggal, német dalokat játszott a Bogyay és Hauck duó, a vacsora után pedig bállal folytatódott az este, Kinczli Csaba zenésszel.

– Közel száznyolcvan főt láttunk vendégül, fergeteges siker volt, az egyik legjobb rendezvényünk a tizennégy év alatt – mondta László Attila polgármester. – Az eseményre Belgiumban élő baráti társaság is érkezett, de számos helyi is jelen volt, hiszen mindig várják ezeket az alkalmakat. Sajnos helyhiány miatt többen nem jutottak be a hajnalig tartó vacsorára, mulatságra. A falusi életnek mindig is meghatározott momentuma volt a disznóvágás, hiszen a régi parasztság az egész éves élelmét ekkor tudta elkészíteni, és minden volt bőséggel. A hagyományos disznóvágásunknak üzenete van, szeretnénk, ha a fiatalok is megismernék ezt a szokást, hiszen ma már falusi helyeken is egyre kevesebb disznót vágnak. A vendégeket kiszolgáló asszony- és férficsapatot is nagy köszönet illeti, hiszen mindenre odafigyelve, már a kora reggeli óráktól azért dolgoztak, hogy mindenki jól érezze magát – mondta a polgármester.