Készültség van érvényben többfelé

Tolna megye területén egyelőre egy védelmi szakaszon van érvényben árvízvédelmi készültség, belvízvédelmi fokozatot viszont már több helyszínen elrendeltek a szakemberek.

Ezt ne hagyja ki! Orbán Viktor: a migráció és az elért eredmények elvesztése a veszély

A Vízügyi Főigazgatóság honlapja alapján I. fokú árvízvédelmi fokozatot rendeltek el február végén a Sión, a sárszentlőrinci gátőrjárás Kölesd-simontornyai védelmi szakaszán. A belvíz esetében viszont több területen is védelmi fokozat van érvényben.

A Szekszárd-bátai védelmi szakaszon már január óta I. fokú készültség van, a múlt héten pedig a Bölcske-bogyiszlói és a Szekszárd-simontornyai védelmi szakaszon lépett érvénybe I. fokú belvízvédelmi készültség. Szintén a múlt héten rendelték el a Tolnanémedi-dombóvári védelmi szakaszon a III. fokú belvízvédelmi készültséget.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A különböző védelmi intézkedések kapcsán megkérdeztük néhány érintett település vezetőjét. Gerő Attila, Sióagárd polgármestere elmondta, hogy magas a Sió vízszintje, hiszen engedik a Balatont, illetve a Kaposból is érkezik vízmennyiség. Ahogy emelkedik a csatorna vízszintje, úgy nő a belvizes területek nagysága is. A vízüggyel már egyeztettek a szivattyúzásról, de egyelőre nem indították be a gépeket. Inkább a száraz, meleg időben bíznak, hiszen az elmúlt napok csapadékmentes időjárása kedvezett, és csökkent a belvízzel elöntött területek nagysága.

A Sióagárdhoz közel fekvő Kölesd polgármestere, Berényi István arról számolt be lapunknak, hogy az ő településük környékén is inkább a mezőgazdasági területek vizesednek.

Tóth István, Bogyiszló polgármestere pedig azt mondta, ahogy húzódik vissza a belvíz, kirajzolódnak a régi medervonalak.