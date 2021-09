Bensőséges ünnepségen adták át a városi kitüntető díjakat Tolnán

A magát ma is tolnainak valló országos tisztifőorvos is a kitüntetettek között volt a péntek este Tolnán rendezett városi díjátadó ünnepségen.

Ezt ne hagyja ki! Dől a pénz Karácsony kampányára

– Ez a díjátadó a szívünkhöz legközelebb álló városi ünnep. Egy olyan esemény, amikor a közülünk valókkal büszkélkedhetünk, amikor őket tüntethetjük ki, akik velünk együtt élve, vagy innen indulva, de a városhoz máig kötődve, vittek véghez valami nagy dolgot, teljesítettek kiemelkedően – fogalmazott Appelshoffer Ágnes polgármester, az ünnepi testületi ülést megnyitva a Lovardában rendezett eseményen. A városvezető úgy vélte, már önmagában az örömteli dolog, hogy együtt, közösségben lehet ünnepelni, a nehéz, szomorú és bizonytalansággal teli elmúlt másfél év után. Emlékeztetett arra, hogy ebben a küzdelmes időszakban kifejtett munkája, emberi helytállása alapján nagyon sok helybéli polgár vált hétköznapi hőssé. De ezúttal is akadtak, akik a pandémia idején kifejtett, vagy azt megelőzően, akár évtizedeket átölelő tevékenységükkel a városi kitüntető díjra is érdemessé váltak. Meggyőződése szerint most is olyan jeles személyiségeket, illetve szervezetet díjazott a képviselő-testület, akiket/amelyet nem csak a város vezetői, hanem az itt élők széles köre tisztel és becsül. Ez egyébként a rendezvényen is kiderült.

A tavalyi díjátadót a járvány miatt el kellett halasztani, így az elmúlt évi elismeréseket is a mostani ünnepségen adták át. 2020-ban az Év Tolnai Civil Szervezete kitüntetést a Kovácsné Füri Margit vezette Tolnai Római Katolikus Plébánia Karitász Csoportja érdemelte ki. Az Év Tolnai Vállalkozója díjra Wéber Tamás, a Drei-Wé Kft. ügyvezetője, a Tolnai Városi Futball Club elnöke vált érdemessé. A Tolna Város Kiváló Köztisztviselője díjat Nagy Jánosné, a Wosinsky Mór Óvoda óvodapedagógusa vehette át Appelshoffer Ágnestől. A Tolna Város Sportjáért kitüntető díjat Herczig Gábornak, a Vitál Sport-és Szabadidő Egyesület elnökének ítélte oda a képviselő-testület. Az elmúlt évben két személyiség kapta meg a Tolna Városért kitüntető díjat: dr. Ulrich Hedvig fogorvos és posztumusz elismerésként Tomecskó Frigyes, néhai fényképészmester. Az ő díját lánya és fia vette át.

A körülményekre való tekintettel idén csak a Pro Urbe díjat ítélték oda. A Tolna Városért elismerés 2021. évi kitüntetettje a tolnai származású dr. Müller Cecília, országos tisztifőorvos. A profi módon lebonyolított, elegáns, pátosztól mentes, mégis bensőséges, lélekemelő ünnepségen a Medinai Tamburazenekar és Link Réka Anna egyetemista (vers) működött közre. Az ünnepség végén Horváth István országgyűlési képviselő is gratulált a díjazottaknak. A résztvevőket zárásként fogadáson látta vendégül a város.

Borítókép: illusztráció