Megkapták az oltást az Életfa otthon lakói

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az egészségügyi dolgozók után a Paksi Életfa Idősek Otthona lakóit is beoltották. Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta, az idősek a Pfizer-BioNTech vakcinát kapták meg. Az első adag oltást követő huszonegy napon belül megkapják a második adagot is. Az oltások a városban az oltási tervek szerint alakulnak, így a hatvanöt éven felüli regisztrált lakosok következnek ezután. Az első hullámban, tavasszal nem voltak betegek az idősek otthonában, azonban ősszel a dolgozók és az idősek között is voltak megbetegedések, a helyzet mára már normalizálódott. A polgármester kiemelte, hogy az önkormányzat különös figyelmet fordít az idősek otthonára, a szükséges védőfelszerelésekről is gondoskodnak. Hozzátette, hogy akár a korlátozások enyhítése vagy akár a feloldása is megtörténhet, ha a veszélyeztetettek beoltásán túl vannak, hiszen a bentlakók és a hozzátartozók számára is gondokat okoz az, hogy korlátozottan tarthatják a kapcsolatot a szeretteikkel, csak üvegajtón vagy telefonon keresztül tudnak beszélgetni egymással.

Borítókép: illusztráció