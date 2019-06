Beszálltak a virágosítási versenybe

A tavalyinál is több nevezés érkezett a megújult Virágos Magyarország versenyre, háromszázharminchárom település nevezett határon innen és túl, köztük Paks is. Mint arról a polgármesteri hivatal tájékoztatott, idén először kétlépcsőssé vált a megmérettetés, így első körben területi szinten mérkőzhetnek meg a városok és falvak, nagyobb esélyt biztosítva ezzel a díjak elnyerésére mindazoknak a kistelepüléseknek is, amelyek korábban nem részesültek díjazásban.

Ezenkívül a Virágos Magyarország hagyományteremtő céllal megnyitotta kapuit az erdélyi települések előtt is, amely az első lépés afelé, hogy minden határon túli magyarlakta település csatlakozhasson a környezet­szépítő kezdeményezéshez. A jelentkezési határidő június 1-jén lezárult, az igazi munka most kezdődik, innentől a helyi közösségek összefogásán múlik, hogy minél élhetőbb, szerethetőbb, virágosabb települések fogadják a szakértőkből álló zsűrit. Paksra is megérkezett a kétfős zsűri, akik a helyi szakembercsoporttal tekintették meg a várost és a köztereket.