Beszkennelt rajzok, szóbeli testnevelés

A készségtárgyak online oktatása elég macerás, a számonkérés pedig a lehetetlenség határát súrolja. Most viszont a félmegoldásokkal is be kell érni, hogy érdemjegyeket kapjanak a tanulók, lezárhatók, érettségire bocsáthatók legyenek.

A tantárgyak egy részénél nem okoz problémát az online módon történő ismeretát­adás – a számonkérés már bibisebb, a legjobb családban is előfordul, hogy a szülő is besegít a beadandó feladat elkészítésébe –, de a készségtárgyaknál elég mókás szituációk adódnak. A tanulók első félévi teljesítménye ismert. Voltak már második félévi jegyeik is a március közepén elrendelt iskolabezárás előtt. Úgyhogy van mire támaszkodni az osztályzáskor. Még egy-két érdemjegyet kell beszereztetni velük rajzból, tornából és énekből.

Straubinger Ferenc tanít Szekszárdon és Tolnán is vizuális kultúrát (rajzot).

– Képpel és hanggal tartom a kapcsolatot a gyerekekkel – mondja –, érettségire felkészítve őket. A technika ismerete részemről is, részükről is megvolt. Kiadom a feladatokat, segédanyagokat, s ők elküldik a mail-címemre a be­szkennelt rajzaikat. Vannak különböző netes felületek, amelyeken kommunikálhatunk (az egyházi gimnázium mást használ, mint az állami), de szükség esetén Skype-on, Messengeren vagy telefonon is elérhetjük egymást. Klasszikus rajzérettségi az idén nem lesz.

Stargl Szilvia a bonyhádi gimnázium énektanára, ismert kórusvezető.

– Született egy olyan megállapodás a munkaközösségünkben – mondja –, hogy két érdemjeggyel lezárható a tanév. Énekből az idén érettségiző nincs, tehát az én feladatom annyi, hogy hetente egyszer legyek elérhető a tanítványok számára. Ez se semmi, hiszen 574 diákkal van kapcsolatom. Egy érdemjegyet a többség már március közepe előtt kapott – órai munkára vagy énekkari szereplésre –, s még egyet kapnak egy beadandó feladatra. Vagy a kedvenc zenéjükről kell ismertetőt írniuk, vagy a száz éve született indiai szitárművészről, Ravi Shankarról. Ez alapján kapják a második félév második osztályzatát.

Pálinkás Gábor testnevelést tanít a tolnai gimnáziumban.

– Voltak olyan elképzelések – mondja –, hogy készíttessen videót a gyerek magáról sportolás közben, s azt küldje el a tanárának, de ez nyilvánvalóan a családok jelentős részénél nem kivitelezhető. Ne köntörfalazzunk: a feladatot megkapja a gyerek, de az ellenőrzés megoldhatatlan! Van, aki edzésnaplót vezettet a srácokkal; azt írnak be, amit akarnak. Én azt a módszert követem, hogy a Youtube-ról beszerzett anyagokat elküldöm nekik, hogy gyakoroljanak, és felkészítem őket a szóbeli vizsgára. De lássuk be: a magasugrást nem lehet megtanítani online! Emelt szintű érettségiző mindig van testnevelésből. Részint azért, mert olyan irányban akarnak továbbmenni, részint azért, mert bizonyos felvételiknél nincs megszabva, hogy milyen tárgyból legyen emelt szintűje a jelentkezőnek. Nekik most jól is jön, hogy nem kell a gyakorlati felkészültségüket bemutatni.