Betekintést adtak egy letűnt korba

Középiskolás diákokat köszöntött a Babits Mihály Kulturális Központban Ács Rezső. A megyeszékhely polgármestere a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján azt kívánta, hogy a fiatalok – Szerencsés Károly egyetemi docens előadása révén – nyerjenek tudást gyarapító betekintést ebbe a letűnt korba.

Szerencsés Károly beszélt a kommunizmus, mint ideológia keletkezéséről, benne Marx szerepéről, megemlítve a Kommunista Kiáltványt is. Az osztályharcot középpontba helyező elméletből akkor vált gyakorlat, amikor 1917-ben Oroszországban Lenin és társai megszerezték a hatalmat. Majd Kun Béla és csapata a felbomló Magyarországon tette ugyanezt, 133 napig. Proletárdiktatúra, vörösterror, koncentrációs táborok, osztályok megsemmisítése, az egyház üldözése – sorolta Szerencsés Károly a kommunizmus bűneit. Ez a diktatórikus rendszer 1945 után, a sztálini Szovjetunió katonai győzelmeinek következtében kiterjedt Kelet-Közép Európára, így Magyarországra is. 1990-ben azonban a világ ezen részén megbukott, bár néhol helyen még ma is létezik.