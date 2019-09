Betekintést engedtek a börtönőrök munkájába

A börtön falain belül zajló büntetés-végrehajtási tevékenységet ismerhették meg a szekszárdi börtön mai nyílt napján a rendészeti képzésen résztvevő diákok és minden érdeklődő.

Nyílt napot tartott a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet. Mint megtudtuk, a börtönőrök védőszentjéhez, Szent Adorjánhoz kötődően szeptember 8. a büntetés-végrehajtási szervezetek napja. Ennek kapcsán döntött úgy Jéri Tamás bv. alezredes, a szekszárdi börtön megbízott parancsnoka, hogy egy rendhagyó programmal betekintést engednek a büntetés-végrehajtási tevékenységbe. Tették mindezt úgy, hogy kitelepültek a börtön épülete elé. A rendezvény célközönsége elsősorban a Szekszárdon rendészeti képzésen tanuló diákság volt, de minden arra járót szívesen fogadtak, és adtak nekik tájékoztatást.

Az érdeklődők nemcsak megtekinthették a kis-és nagyméretű rabszállító gépjárműveket, hanem be is ülhettek azokba, szerencsére ezúttal bármiféle negatív következmény nélkül. A kényszerítő eszközök használatára sem volt szükség, most azok is csak a szemléltetést szolgáltak. Akárcsak a különböző típusú fegyverek, amelyeket kézbe is lehetett venni. Volt közöttük maroklőfegyver, amely a napi szolgálatban van kéznél, és olyan is, amelyet akkor tartanak maguknál a büntetés-végrehajtás munkatársai, ha egy fogvatartottat a börtön falain kívül kísérnek. A helyszínen képviseltette magát a műveleti csoport is, akiknek a börtönök belső rendfenntartásában, a kiemelt fogvatartottak mozgatásában van jelentős feladatuk, de egy rendkívüli esemény során könnyen és gyorsan főszereplőkké léphetnek elő.

A nyílt nap egyik legérdekesebb anyagát az intézetben talált tiltott tárgyak gyűjteménye adta. Volt például lábbeli, amelynek a talpában telefont akartak becsempészni, dupla fenekű borotvahabos flakon, amelybe gyógyszert, kábítószert rejtettek, és egyén olyan eszközök, amelyeket a fogvatartottak fabrikáltak. Kiskanalakból vízmelegítőt, evőkanalakból csúzlit, fogkeféből vagy éppen villából szúróeszközt alakítottak ki, de még tetováló masina is került elő. Ezeket természetesen mind elvették a fogvatartottaktól.

A rendezvénnyel egyrészt megmutatták, hogy a büntetés-végrehajtás miként járul hozzá a közrend, a közbiztonság fenntartásához a fogvatartottak elkülönítésével, ugyanakkor a toborzás is az intézet célja volt.