Bezerédj Mária Ottilia „hazatért”

Bezerédj Mária, a Szedres határában lévő Hídja pusztai birtok utolsó tulajdonosa százhuszonöt éve született – tájékoztatott Barteczka Mária, a Tolna Megyei Egyed Antal Honismereti Egyesület titkára. Ez alkalomból az egyesület tiszteletbeli elnökével, Kaczián János nyugalmazott levéltárossal látogatást tettek a Bezerédj-Kastélyterápia Alapítványnál, amely a felújított épületben nyújt segítséget szenvedélybetegeknek. A látogatás célja az volt, hogy átadják Bezerédj Mária bekeretezett fényképét és rövid életrajzát.

Mint azt Barteczka Máriától megtudtuk, a dokumentumokat és egy Bezerédj-emlékszoba kialakításának tervét az alapítvány elnöke, Sándor Zoltán örömmel fogadta. Kaczián János előadást tartott a nehéz sorsú földbirtokosról, akivel személyesen is találkozott. Az antifasiszta nézeteket valló Bezerédj Mária a háború idején nem teljesítette a megszálló német csapatok gabona, takarmány, élelmiszer és más követeléseit. Ezért 1944-ben a szekszárdi börtönbe zárták, majd Sopronba internálták. Erre is hivatkozva kért a háború után a birtokán megélhetési lehetőséget. Ügyében hivatalokhoz, miniszterelnökhöz, még Hruscsov szovjet pártfőtitkárhoz is levelet írt, de sehonnan sem kapott választ.

Csak hosszú élete utolsó éveiben – kilencvenhét esztendőt élt – lakhatott egy kis szobát a történelmi család egykori otthonában. Onnan származik a most átadott kép, amelynek révén Bezerédj Mária Ottilia jelképesen végleg „hazatért”.

Borítókép: Sándor Zoltán, Kaczián János és Barteczka Mária