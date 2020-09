Biciklizzenek minél többen, minél többet

Az Európai Mobilitási Héthez csatlakozva, Szekszárdon tizedik alkalommal szervezte meg a Családi Autómentes Napot az önkormányzat, a Szekszárdi Klímakör és a Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány. Szombaton a Garay térre várták mindazokat, akik kerékpározással szerették volna tölteni a délelőttöt, és részvételükkel arra buzdítottak, hogy minél többen, minél többet biciklizzenek.

A megjelenteket Gyurkovics János alpolgármester köszöntötte, aki szintén a környezetbarát és fenntartható közlekedés fontosságát hangsúlyozta. Mint mondta, Szekszárdon is egyre több az autó, nagy a forgalom, problémás a parkolás, a cél azonban az, hogy kerékpárutak épüljenek, és sokan használják azokat.

A rajt előtt a Szekszárdi Rendőrkapitányság jóvoltából lehetőség volt a Bike Safe regisztrációra, vagyis a kétkerekű nyilvántartásba vételére, illetve Csankó Géza is a helyszínen volt, aki szükség esetén javítást végzett a bicikliken. Egy öt és egy tíz kilométeres távon lehetett elindulni. A kerekesek mindkét esetben a Csatári körforgalom felé vették az irányt, és a Prométheusz parkba érkeztek vissza, ahol Eckert Rita jóvoltából almával, illetve frissítő ásványvízzel várták őket.

Baka György, a Zöldtárs Alapítvány elnöke elmondta, hogy 187 indulót regisztráltak. A megyeszékhely több iskolájából jöttek diákok, akik tanáraikkal, családtagjaikkal együtt teljesítették a távok valamelyikét. Az elnök köszönetet mondott a rendőröknek az útvonal biztosításáért, és kiemelte, hogy balesetmentesen ért véget a rendezvény.

A Gyakorló diákjai a legtekerősebbek

Az Autómentes napon ismét meghirdették a Legtekerősebb osztály versenyt. A címet idén is a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskolájának 3. a osztálya nyerte el. A diákok testvéreikkel és szüleikkel együtt idén összesen hatvanan pattantak kerékpárra, így első osztályos koruktól kezdve, zsinórban harmadik alkalommal lettek elsők. Ez azt is jelenti, hogy a címmel járó serleg örökös tulajdonosainak is mondhatják magukat.

Nem sokkal maradt le tőlük az iskola 1. a osztálya, akik ötvenhét tagú csapattal indultak útnak.