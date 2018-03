Az Egri és a Szekszárdi borvidék pénteken tartotta Budapesten Bikavér Párbaját, hogy együtt mutassák be egyedi stílusú boraikat. A vendégek sétáló kóstolón ismerkedtek a különböző évjáratú, kékfrankos alapú házasításokkal, amelyeket személyesen a borászok mutattak be.

Ha külföldieket kérdezünk a magyar borról, akkor a tokaji aszú után másodikként legtöbbször a bikavért említik. Nemcsak a határainkon túl, hanem itthon is ismertnek számít ez a borfajta, amely annak is köszönheti népszerűségét, hogy ételek széles körével párosítható.

– Vegyes a bikavér fogadtatása itthon, van, aki azt mondja, „nem szereti”, majd miután megkóstolta, közli, hogy „ja, ezt szereti” – mondja Mészáros Pál. Hozzáteszi, a külföldiekkel lényegében ugyanez a helyzet. A szekszárdi borásztól azt is megtudtuk, szerencsére jól fogy a bikavér, és azt is elmondta, hogy a párbajon 2015-ös Bikavér Válogatásukat kóstolhatta meg a közönség. Tőle tudtuk meg azt is, hogy az esemény minden évben jó hangulatú, mindenki kiváló nedűvel készül, és olyan emberek látogatják, akik szeretik a bort.

Sebestyén Csabát is elértük, aki arról beszélt, hogy örül, hogy részt vehetnek a rendezvényen. A Sebestyén Pince Szekszárd Város Borát, azaz az Ivánvölgyi Bikavért mutatta be a Corinthia Hotel Báltermében. Sebestyén Csaba szerint jó, hogy ilyenkor módjuk van az egri kollégákkal kerekasztal beszélgetésen szakmai dolgokról eszmét cserélni. Idén téma volt a két borvidék lehetséges közös koncepciója, útkeresése, a stílusok és a különbségek is. A bortípus presztízsének emelésén sokat dolgoznak mindkét borvidék vezető termelői, akik hisznek ebben a történelmi borkategóriában, és úgy vélik, ez a kékfrankosra épülő, komoly, de mégsem túl nehéz vörösbor megfelel a mai kor fogyasztói igényeinek. Az évről évre alakuló munka eredményét az egriek és a szekszárdiak idén is közösen mutatták be Budapesten, az Eger–Szekszárd Bikavér Párbaj kóstolóján. A folyamatos együttgondolkodás és összefogás a garancia arra, hogy a bikavérek végre a méltó helyükre kerülhessenek. A külföldi fogyasztók legtöbbször a magyar éttermekben találkoznak a borfajtával, így az ottani sommelier-k a márka nagyköveteiként azon dolgoznak, hogy nemzetközi szinten is újra elismertté tegyék a bikavéreket.