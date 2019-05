Birtokba vette a város a volt teniszpályát

Az átadásra bírósági döntés kötelezte Kerekes Lászlóékat, ugyanakkor közte és a város között továbbra is tartanak a tulajdoni, illetve birtokperes eljárások.

Az átadással egy időben a pályán a város közgyűlésének gazdasági bizottsága tartott ülést, mert mint Kővári László elnök elmondta, a bizottság a város vagyongazdálkodásával foglalkozik. A tagok egyúttal bejárást tartottak. Kővári László tájékoztatása szerint erre azért volt szükség, mert Kerekes László a terület átadása előtt nem csupán azokat a dolgokat bontotta el, amelyek az ő fejlesztései voltak, hanem olyanokat is, amelyek az épület állagán rontottak. Példaként a térkövet, a szanitereket említette, valamint az úgynevezett faház nyílászáróit. A város az önkormányzati vagyon károsítása miatt rendőrségi feljelentést tett.

Ez az ügy évek óta húzódik, Szabó Balázs képviselőt bízta meg a közgyűlés a vizsgáló bizottság vezetésével. Most ismét elmondta, Kerekes László tizenöt évig nem fizetett közüzemi díjakat, illetve bérleti díjat a városnak, és arról is beszélt, hogy amit pénteken láttak a sportpályán, az elképesztő.

Az épületben található ingóságokhoz még harminc napig nem lehet hozzányúlni. Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont NKft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint a hátsó részt szeretnék mielőbb használható állapotba hozni, öltözőket kialakítani, a hosszú távú cél, hogy visszahozzák a pezsgő klubéletet.

A strasbourgi bíróságig is elmegy az igazáért

Megkerestük Kerekes Lászlót, aki elmondta, ha kell, a strasbourgi bíróságig is elmegy az igazáért. Azt is mondta, hogy csak azt vitte el, ami az övé, amit fejlesztésként ő tett az ingatlanhoz. Arról is beszélt, hogy még 2010 környékén az önkormányzat ajánlotta fel megvételre az ingatlant, amelyet ő el is fogadott. Aztán hiába várt, illetve kérte meg a városvezetést, hogy üljenek le tárgyalni, a pálya nem lett az övé. Számára érthetetlen, miért hiúsult meg az adásvétel.