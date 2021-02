Bízik a vakcinában a szekszárdi festő

Pozitívan áll az oltás lehetőségéhez, és várja azt – árulta el Biszák László Szekszárdon élő festő.

Biszák László elmondta, korán regisztrált az oltásra, ezért bízik benne, hogy egy-két hónapon belül sorra kerülhet. Nem tud róla, hogy idáig elkapta volna a koronavírust, de nem is szeretné megvárni. Elmúlt hatvan esztendős, és alapbetegségei is akadnak, így a beoltottság biztonságérzést nyújtana számára. Esetleg több szabadságot. Neki is hiányoznak a rendezvények és a társaság. Mellékhatásoktól nem tart. Biszák Lászlónak egészségügyi végzettsége van, temérdek injekciót adott már be ő maga is.

Borítóképünkön: Biszák László szerint mindenki jól jár az oltással