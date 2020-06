Bíznak a pályázati sikerekben Kalaznón

Bíznak a közelmúltban beadott pályázatok sikerében a településen, hiszen június első vasárnapján hömpölygő sárlavina öntött el két utcát, a helyreállítási munkálatok azóta is zajlanak.

– Még a káreset megtörténte előtt pályáztunk a Magyar Falu Programban útfelújítás támogatására, amely összesen három útszakaszt érint, közel egy kilométer hosszúságban. Ezek az utak már nagyon rossz állapotban vannak, a kátyúk, a csapadékvíz miatti erózió és a mezőgazdasági gépek, fákat szállító kamionok súlya miatt. Pályáztunk még a programon belül az önkormányzati tulajdonban lévő belterületi járdák felújítására, valamint szeretnénk rendbe tenni a művelődési házat is. A kulturális intézménynek szüksége van egy komplett tető- és padlócserére, egy utólagos falszigetelésre, a nyílászárók felújítására, elektromos rendszer cseréjére, és a villanyhálózat felújítására. Ez magában foglal egy informatikai beruházást is, egy projektor, számítógép és nyomtató beszerzését – tájékoztatta lapunkat Frei-Kovács Mónika polgármester, és hozzátette, a közterületek karbantartására vonatkozóan eszközbeszerzési pályázatot is bead az önkormányzat, valamint Tamásiban is pályáznak a vegyesboltjuk épületének megújítása miatt.

Mint ismert, a településen a viharkárok okozta kárfelmérést a katasztrófavédelem és a magyar államkincstár végzi június 23-án, miután a polgármester vis maior kérelmet nyújtott be. A történtek következtében egy időre nehezebbé vált a falugondnoki szolgálat munkája, ezen belül hétköznap a melegételek kiszállításának biztosítása, valamint a mozgóbolt közlekedése is.