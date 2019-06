Biztonságban a közúton, és a nyári fesztiválokon

A nyár veszélyeire hívták fel a figyelmet az illetékesek ma délelőtt a szekszárdi strandon.

Megyeri Zsolt, a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályvezetője arra figyelmeztetett, hogy a nyári szünetben nagyobb számban jelennek meg gyerekek a közúti közlekedésben. A legfontosabb, hogy szülők ismételten hívják fel a gyerekek figyelmét a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályainak a betartására. Lényeges, hogy alapos körültekintés után lépjenek le, illetve hajtsanak le kerékpárral a járdásról. Felnőttek is gyakran elkövetik a hibát, hogy nagy sebességgel hajtanak rá zebrára. Ugyancsak veszélyes, ha a gyerekek jármű takarásából hirtelen lépnek ki a közútra, például egy elgurult labda után. A kerékpáros közlekedés kapcsán azt javasolta, hogy Szekszárdon és a városokban, ahol nincs kerékpárút, inkább a járdát vegyék igénybe, ne a gépkocsik között közlekedjenek, és ahol az erre alkalmas, az útpadkát vegyék igénybe. Fontos a kerékpárok világítása, és lakott területen kívül kötelező a láthatósági mellény viselése. Az osztályvezető hozzáétette, hogy szerencsére a megyében nem jellemző a gyerekbaleset, évente egy-egy fordul elő.

Huszti Gábor, a bűnmegelőzési alosztály vezetője elmondta, intézkedési terv készült, ennek megfelelően a főkapitányság valamennyi egysége gyakrabban lesz jelen a strandok és turisztikai szempontból fontos helyszínek környékén. A terv része egy tábla, amely azt fejezi ki, hogy nyáron senki se hagyjon autóban gyereket, vagy állatot, mert a kocsi hamar átforrósodhat, aminek végzetes következményei lehetnek. A tábla képi ábrázolását a külföldiek is könnyen megérthetik majd. A hasznos tanácsok közt elhangzott például, hogy strandra és fürdőhelyre csak a legszükségesebb értéket vigyék magunkkal, és azokat is tegyék az értékmegőrzőbe, mert mint mondta, a „biztonsági pokróc” nem védi meg értékeinket. Kifejtette, hogy a baleseteket mindig a meggondolatlanság okozza, ezért fontos megfontoltan cselekedni a vízben és vízparton. A fesztiválok kapcsán pedig kiemelte, hogy a fiatalok és a szülők mindig elérhetőek legyenek, ha erre szükség lenne. Nem is egy fesztiválokon fosztogató tolvaj bandát kaptak már el, ezért oda sem szabad értékes tárgyakat vinni. Felhívta a figyelmet a drogok és az ismeretlen összetételű anyagok mellett a túlzott alkoholfogyasztás következményeire.

A legfontosabb a biztonság

Csillag Balázs, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője is azt hangsúlyozta, hogy a legfontosabb a fürdővendégek biztonsága, ennek érdekében házirendben rögzítették a medencék használatának szabályai. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy ezzel is fejlesszék a fürdőkultúrát. A medencéknél őr, vagy úszómester figyel a szabályok betartására. Biztosítják a vendégek által elvárt vagyonvédelmi és az értékmegőrző szolgáltatásokat is. A fürdő kamerákkal ellátott terület, a kamerák a megelőzést szolgálják, és adott esetben segíthetik az esetleges bűncselekmény felderítését.