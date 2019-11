Biztonságosabb átkelőt szeretnének Kakasdon

Fényvisszaverő zászlók segítik a zebrán való átkelést Kakasdon. A falubeliek szerint viszont nem ez, hanem közlekedési lámpa telepítése lenne az igazi megoldás, legfőképpen a gyerekek biztonsága érdekében.

Közlekedési lámpát szeretnének a kakasdiak a falu egyetlen zebrájához a 6-os főúton. A problémát Kelemen Ferenc, egy aggódó apuka osztotta meg velünk. Elmondta, hogy a települést átszelő útszakaszon akkora a forgalom, hogy hiába a gyalogátkelő, ott igen veszélyes az átkelés.

Sok sofőr ugyanis nem veszi figyelembe a zebrát, és lassítás nélkül áthalad.

A lakosság közel harmada él a település déli felén. Ezen a Belacnak nevezett részen található az orvosi és a védőnői rendelő, a gyógyszertár, a sportpálya, a falu északi felében pedig az iskola, az óvoda, boltok, és értelemszerűen a buszmegállók is két külön oldalon vannak.

Sokszor hosszú percekbe telik, mire a gyalogosok biztonságosan át tudnak menni az úttesten. A faluban élők nem szeretnék, ha tragédia történne, ezért felvették a kapcsolatot a Bonyhádi Rend­őrkapitánysággal, így szeptembertől egy hónapon keresztül reggelente biztosított volt a rendőri jelenlét a zebránál. Később a szülők osztották be egymás között a feladatot, és reggelenként láthatósági mellényben felügyelik az átkelést. Múlt héttől egy újítást vezettek be: fényvisszaverő zászlókat – összesen harminc darabot – helyeztek el az út mindkét oldalán, és aki át szeretne menni, ezeket kézben tartva teheti meg.

A kakasdiak szerint azonban az igazi biztonságot a közlekedési lámpa jelentené, ezért a Közúthoz fordultak, és aláírást is gyűjtöttek. A közel 1700 lelkes faluban 400 szignó gyűlt össze. Sajnos egyelőre nem kaptak pozitív választ, ezért a forgalom lassító akciót sem zárják ki, hogy ezzel is hangsúlyt adjanak a kérésüknek. Kelemen Ferenc egy zsámbéki példát is említett, ahol olyan közlekedési lámpát alakítottak ki, amely automatikusan pirosra vált, ha azt érzékeli, hogy egy autós a megengedettnél nagyobb sebességgel közelít.

Az apuka hozzátette, ha lámpa nem is épül ki Kakasdon a közeljövőben, piros alapfestéssel, vagy az úttestben elhelyezett fényvisszaverőkkel, esetleg a kétoldali ledes gyalogátkelőhely táblák kihelyezésével lehetne feltűnőbbé tenni a zebrát, és ezzel is növelni a biztonságot.

Megkerestük a Magyar Közút Zrt.-t, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy a kakasdi kijelölt gyalogos-átkelőhelynél jelzőlámpa telepítése csak az ott található útkereszteződés átépítésével, jelzőlámpás irányításával együtt lenne lehetséges. Erről korábban készültek tervek, de a fejlesztés csak külön költségvetési vagy európai uniós fejlesztési források biztosítását követően valósulhatna meg. Ezt a település polgármesterének is jelezték.

Hozzátették: a kakasdi gyalogos-átkelőhelyen baleseti adataik alapján az elmúlt tíz évben személyi sérüléssel járó baleset nem történt. A gyalogosok alacsony biztonság­érzete szerintük nem a helyszín kialakításával függ össze, hanem a járművezetők esetenként figyelmetlen magatartásával, gyorshajtásával. Ezért szeretnék felhívni az autósok figyelmét, hogy a szakaszon az érvényben lévő szabályok betartásával csökkenthetik a baleseti kockázatot. A cég pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy a szükséges plusz források biztosítottá váljanak az ilyen és az ehhez hasonló fejlesztési projektekhez.