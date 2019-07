Biztonságot erősít az épülő körforgalom

Tájékoztatás hangzott el a forgalomkorlátozások részleteiről is a beruházás résztvevőinek mai megbeszélésén a Bonyhádi Városházán.

A munkaterület átadásával elkezdődhet Bonyhád új körforgalmának kivitelezése, amelynek legfontosabb célja egy biztonságosabb és megközelíthetőbb csomópont létrehozása. Ez a július mai egyeztetésen hangzott el a városházán, amelyen az építés során valamennyi érintett résztvevő képviseltette magát. A közel 282 milliós, TOP-os pályázatból megvalósuló beruházást Bonyhád Város Önkormányzata és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. konzorciumban valósítja meg. Utóbbi szervezet tájékoztatása szerint kedvező időjárás esetén várhatóan hat hónap alatt készül el a körforgalom.

– A Közút négy ütemre bontotta fel a kivitelezést – tájékoztatott Kozma Anikó (képünkön). A Bonyhádi Közös Önkormányzati Hivatal műszaki osztályvezetője részletezte: az első már elkezdődött a beruházás kitáblázásával, ezt pedig a Zrínyi utcai járdaszigetek, gyalogátkelőhelyek bontása követi. Mindez csupán néhány napot vesz igénybe.

A második, leghosszabbnak ígérkező ütemben a kivitelező lezárja a Gyár utca azon szakaszát, amely a Gyár utca 3-tól a Zrínyi utcáig tart. Ugyancsak ezen intervallumban építik meg magát a körforgalmat, a buszmegállónak a Gyár utcára vezető csatlakozóágát, és váltják ki a közműveket. A buszpályaudvarhoz vezető „régi út” elbontása a harmadik ütemben történik meg. Ekkor az autóbuszok a Gyár utcán át fognak közlekedni. Ugyanez igaz az autósokra is: aki a Gyár utcából szeretne majd kihajtani, az a Forberger utca felé tud kerülni – tájékoztatta portálunkat Vizin Balázs kommunikációs munkatárs.

Szebb kép fogadja a városba érkezőket

Kozma Anikó hozzátette, a beruházás negyedik ütemében már az új körpályán zajlik a közlekedés. Zárásképpen a Sport utcai leágazást építi meg a kivitelező, eközben félpályás útzár lép életbe. Azt is hangsúlyozta, hogy a négy ágú, gyalogátkelőhelyekkel és járdaszakaszokkal rendelkező körforgalom megépítése nem jár teljes tereléssel, vagyis igénybe vehetik az arra közlekedők, az ütemezésnek megfelelő korlátozásokat figyelembe véve. A műszaki osztályvezető kiemelte, hogy mivel a munkálatok érintik a Székely Emlékparkot, ezért az ott található elemeket ideiglenesen átszállítják a Székely Házba, ahol fel is újítják azokat. A beruházás lezárultával pedig visszakerülnek a helyszínre, ahol további parkosítási munkálatokat is végez majd a kivitelező és az önkormányzat, hogy még szebb kép fogadja a városba érkezőket.