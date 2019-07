Bográcsban főzték az ételeket a főzőversenyen

Az eső ugyan megzavarta a „Tamási bográcsmestere” főzőverseny és civil nap utcabálját, de mégsem tudta elrontani az egész napos rendezvényt, amelynek múlt szombaton 19. alkalommal adott otthont a város.

A hagyományos „Tamási bográcsmestere” főzőversenyre bármilyen, bográcsban készíthető étellel lehetett nevezni, a jó hangulatú, népszerű eseményt a Művelődési Központ előtti rendezvénytéren tartották. Porga Ferenc polgármester lapunknak elmondta, hogy elsősorban tamásiak, de vidékiek is részt vettek a közösségi programon.

– A rendezvény célja, hogy a nyár közepén, a bogrács mellett, kötetlen formában összejöjjenek családok, baráti társaságok és civil szervezetek is, és eltöltsenek egy szép délutánt, estét. Az esemény főzőverseny és civil nap is volt egyben, amelyen a város két nyugdíjas szervezete is képviselte magát – mondta Porga Ferenc polgármester, hozzátéve, ő is próbálkozott a versenyen, marhalábszár pörköltet készített. A zsűri tagjai Kovács János Venesz-díjas mesterszakács, Jakab Jánosné mesterszakács és Gerván Kázmérné, a Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskola nyugalmazott igazgatója voltak.

– Körülbelül ezer fő látogatott el a rendezvényre amely a hagyományainkra épül, de minden évben igyekszünk újítani, akár küllemben, akár tematikában. Idén a retro életérzést, a régi idők konyháját próbáltuk megragadni, amikor még az ételek a sparhelten készültek – mondta lapunknak Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ vezetője.

Különdíjas lett a csülökpörkölt

A „Tamási Bográcsmestere” cím birtokosa, az I. helyezett, a Penny Market csapatának helyi munkatársi közössége lett, csülkös bablevessel. Több alkalommal indultak és értek el jó eredményt helyi főzőversenyeken. A II. helyezéssel Csallósné Pénzes Edit tamási lakos büszkélkedhet, aki szintén több alkalommal indult főzőversenyeken és már nyert is. Az idén Hétvezér tokányt készített, juhtúrós puliszkával. A III. helyezett az Esthajnal Nyugdíjas Klub csapata lett, akik betyárgombócot készítettek. A különdíjas Lakos Péter idén nevezett először a versenyre, elkészített étele pedig a csülökpörkölt volt.

Régi esküvők a fotográfiákon

A Tamási Művelődési Központ a versenyhez kapcsolódóan közösségi kiállítást rendezett az intézmény folyosógalériáján, olyan képekből, melyek régi esküvőkön, lakodalmakon készültek. A látogatók megtekinthettek például az 1930-as években készült esküvői fotókat is, de ugyanígy a későbbi évek, évtizedek házasságkötésének fényképeit is. A legkorábbi esküvői fotó 1890-ben, a legkésőbbi 1987-ben készült. A kiállítás a jövő héten is látogatható. Az idei rendezvényen fellépett a Musette harmonika együttes, valamint koncertet adott még Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar. Az utcabál jó hangulatát a PHILIPS zenekar biztosította.