Bográcsos étellel, lángossal készültek a Szárazdi Falunapra

A kétnapos Szárazdi Falunapon bográcsos ételt készítettek, lángost sütöttek, a gyerekek tűzoltóautóval ismerkedhettek, a felnőttek sakkversenyen indulhattak. A programokat az önkormányzat az idén a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Szárazdi Hagyományőrző Egyesülettel közösen szervezte meg.

A falunap pénteken kezdődött, az erdélyi ­Zetelaki Ezüstfenyő Néptánccsoport előadásával. A Hargita megyéből érkezett néptáncosok Tolna megyében tartózkodtak, és testvértelepülésükről, Nagyszokolyból indultak fellépni. Kisszékelyen, Hőgyészen, Gyönkön is szívesen fogadták őket, ahogy Szárazdon is, ahová a falunap első napján, este érkeztek meg. Bográcsos vacsorával várták őket, amely után megmutathatták a tudásukat. Verseket mondtak, erdélyi népdalokat énekeltek. Sajnos az időjárás nem kedvezett a fellépésüknek, így sátorban adták elő műsorukat.

A szombat reggel gyerekprogramokkal kezdődött, tíz órától pedig a helyi evangélikus templomban ökumenikus istentiszteleten vehetett részt a kis számú, körülbelül kétszázötven fős lakosság, és a környező településekről, városokból érkezők.

– Tolna megyei polgármesterekkel, valamint képviselőtársaimmal vettem részt az istentiszteleten. Azután közösen megkoszorúztuk a sváb lakosság kitelepítésének emléket állító, és partnerfalunk, a szlovákiai Perbetéből betelepített lakosság emlékműveit – mondta lapunknak Orbán Attila polgármester.

A koszorúzások után került sor az ünnepi köszöntőre, amely részeként Orbán Attila polgármester átadta Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának megépítéséért felelős miniszter üdvözletét, és az ő nevében is megköszönte, hogy a megyében Szárazdon volt a legmagasabb a támogatottsága a Fidesz–KDNP-nek, nyolcvanhét százalékkal.

A hivatalos köszöntő és emléktábla-avatások után jókedv és vidámság vette kezdetét. Az ünnepi hétvége második napján is nagy bográcsban főztek, lángost sütöttek, és a helyiek is készültek mindenféle házi, édes és sós süteménnyel, finomsággal. A gyerekek kedvéért egy tűzoltóautó is a helyszínre érkezett. Megismerkedhettek a tűzoltók nehéz munkájával, hogyan dolgoznak, amikor kivonulnak egy-egy nagyobb tüzet eloltani.

Számos kulturális eseményen is részt vehettek az érdeklődők, amelyeken a helyi németség is képviseltette magát. Ezenkívül például testvértelepülésükről, Perbetéről is érkezett mazsorettcsoport. Este nyolc után a falusi szabadtéri szórakozásé, a bálé volt a főszerep éjfél utánig, éjszakába nyúlóan. Az egész környékről kíváncsiak voltak a szárazdi falunapra, a becslések szerint minimum félezren jelentek meg a rendezvényen.