Böjte Csaba újra Szekszárdon járt

Nem akarja untatni a fiatalokat Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója – derült ki mai sajtótájékoztatójából. Az elevenséget, a lelkiséget, a természetet pártolja. Életet kell vinni a dolgokba – vallotta. Ennek jegyében sajátos pedagógiai segédeszközökhöz is hajlandó nyúlni. A sajtótájékoztatón megosztotta terveit: ő és szakértő támogatói olyan tematikus táborokat készítenek elő, ahol a tanulás mellett életre szóló barátságok köttethetnek. Középiskolákkal, egyesületekkel már egyeztettek, nyáron indulhat az egyik tábor.

Szekszárdon tartott előadásokat a ferences rendi szerzetes, Böjte Csaba testvér. Több helyszínen és több korosztálynak adta át Erdélyből hozott szellemi táplálékát. Délelőtt a gyerekekhez szólt az Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskolában. Megtelt alsó tagozatosokkal az aula, akik izgatottan várták a barna csuhás vendéget. De nemcsak iskolások jelentek meg, egy házaspár Dusnokról érkezett, hogy láthassa és hallhassa a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehívóját. Tiszteletére meggyúlt egy piros-fehér-zöld színű gyertya is.

Böjte Csaba felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy Isten is gyermekként kezdte, ugyanúgy tudott gyermek lenni és játszani, mint a Gyakorló Általános Iskola jelenlévői. Jézust idézte: „Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg, s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek, nem mentek be a mennyek országába.” Jézus nagymamája Szent Anna, nagypapája Szent Joachim volt, szülei is voltak, és egy normális családot alkottak. Isten része a mindennapi életnek, nem valahol távol van.

Böjte egy koronát is magával hozott, amellyel a gyermekek beleegyezésével a kis Jézus-figurát szándékozta végül megkoronázni. Ám hangsúlyozta: a legfontosabb, hogy szívünkben koronázzuk meg őt.

15 órakor kezdődő, családról szóló előadása előtt sajtótájékoztatót adott dr. Szécsi Gáborral, a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar dékánjával és Decsi-Kiss János újságíróval, képzőművésszel. Ők hárman kezdeményezik ugyanis azt az új típusú tehetséggondozási programot, melyről ma délután beszéltek a Kari Tanácsteremben.

Tematikus táborok nyílnak majd egyetemistáknak, iskolásoknak és óvodásoknak egyaránt, melyekben a Böjte-féle felfogás érvényesül, aki nemcsak gondozza a fiatalokat, hanem együtt is él velük. Mindez a lelkiség olyan családot eredményez, amely megmarad. A foglalkozásokból, a kapcsolatépítésből az oktatók is profitálhatnak. Nyáron már elindítanák a táborozást, ahol kiemelt szerepet élvez a képzőművészet.

Decsi-Kiss János ajánlja fel a táborhoz szükséges ingatlanegyüttest. Kívánatosnak tartja, hogy intézmény legyen az alapítvány mögött. Böjte Csaba elvei közé tartozik, hogy segítsék a fiatalt abban, hogy képessé váljék becsületes munkából megélni, valamint hogy kimentsék a gyereket a négy fal közül. Ne csak elméleti oktatás legyen, üdvös a természet felé nyitni. „Adja az Isten, hogy sikerüljön!” – fűzte hozzá a szerzetes. Dr. Szécsi Gábor szerint is fontos megélni, nem csak megérteni a tudást.

A dékán meglátása alapján Böjte Csaba a hit, Decsi-Kiss János a kitartás, a Kar pedig az útkeresés letéteményese, és e három együtt elegendő lehet a sikerhez.